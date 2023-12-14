İki evcil köpeği ile cinsel ilişkiye girip ilişki anlarını videoya çeken kadına 15 ay hapis cezası verildi.

35 yaşındaki Rebecca Louise Micallef'inköpekleri ile girdiği cinsel eylemlerin 28'ni videoya çekti.

Kadın cep telefonunda bulunan cinsel ilişki görüntülerinin tamamında köpeklerden biri veya ikisi yer alıyordu.

Savcı Stephanie Gallagher, Micallef'indaha önce ilişki yaşadığı erkek arkadaşının kendisini sürekli köpekleri ile ilişkiye girmeye teşvik ettiğini, Micallef'in köpekleri ile cinsel ilişkiye girdiği anların videolarını erkek arkadaşına attığını söyledi.

Kadını avukatı, müvekkilinin ciddi psikolojik sorunları olduğunu, daha önceli ilişkilerinde ciddi fiziksel şiddete maruz kaldığını, bu nedenle eski partnerinin köpekler ile ilişkiye girme talebine önce karşı çıktığını daha sonra kabul ettiğini söyledi.

Ancak mahkeme, Micallef'e 15 ay hapis cezası verdi. Ceza ertelendi. Micallef'ye ayrıca 5 yıl boyunca evcil hayvan satın almama ve beslememe cezası verildi.