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İki evcil köpeği ile cinsel ilişkiye girip ilişki anlarını videoya çeken kadına 15 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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İki evcil köpeği ile cinsel ilişkiye girip ilişki anlarını videoya çeken kadına 15 ay hapis cezası verildi

35 yaşındaki Rebecca Louise Micallef, iki evcil köpeği ile cinsel ilişkiye girip bu anları videoya çektiği için 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cinsel içerikli görüntülerde köpekler yer alıyordu. Savcı, Micallef'in eski erkek arkadaşının teşvikiyle bu eylemi gerçekleştirdiğini belirtti. Micallef'in psikolojik sorunları ve önceki şiddet deneyimleri mahkemede dile getirilse de, ceza ertelendi ve 5 yıl boyunca evcil hayvan sahibi olmama cezası verildi.

İki evcil köpeği ile cinsel ilişkiye girip ilişki anlarını videoya çeken kadına 15 ay hapis cezası verildi
14.12.2023 - 11:11,  Güncelleme: 11:18
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İki evcil köpeği ile cinsel ilişkiye girip ilişki anlarını videoya çeken kadına 15 ay hapis cezası verildi.

35 yaşındaki Rebecca Louise Micallef'inköpekleri ile girdiği cinsel eylemlerin 28'ni videoya çekti.

Kadın cep telefonunda bulunan cinsel ilişki görüntülerinin tamamında köpeklerden biri veya ikisi yer alıyordu.

Savcı Stephanie Gallagher, Micallef'indaha önce ilişki yaşadığı erkek arkadaşının kendisini sürekli köpekleri ile ilişkiye girmeye teşvik ettiğini, Micallef'in köpekleri ile cinsel ilişkiye girdiği anların videolarını erkek arkadaşına attığını söyledi.

Kadını avukatı, müvekkilinin ciddi psikolojik sorunları olduğunu, daha önceli ilişkilerinde ciddi fiziksel şiddete maruz kaldığını, bu nedenle eski partnerinin köpekler ile ilişkiye girme talebine önce karşı çıktığını daha sonra kabul ettiğini söyledi.

Ancak mahkeme, Micallef'e 15 ay hapis cezası verdi. Ceza ertelendi. Micallef'ye ayrıca 5 yıl boyunca evcil hayvan satın almama ve beslememe cezası verildi.

İki evcil köpeği ile cinsel ilişkiye girip ilişki anlarını videoya çeken kadına 15 ay hapis cezası verildi
İki evcil köpeği ile cinsel ilişkiye girip ilişki anlarını videoya çeken kadına 15 ay hapis cezası verildi
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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SON DAKİKA: İki evcil köpeği ile cinsel ilişkiye girip ilişki anlarını videoya çeken kadına 15 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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