İklim Değişikliği Bitkileri Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

10.05.2026 11:42
ABD ve İngiltere'de yapılan araştırmalar, 2100'e kadar iklim değişikliği nedeniyle on binlerce bitki türünün yok olabileceğini gösterdi.

ABD'de yapılan çalışmada uzmanlar, bilgisayarda üretilen modellemeler aracılığıyla dünyadaki bitki türlerinin yüzde 18'ini 2100'e kadar bekleyen senaryoları inceledi. Araştırmacılar, sıcaklık artışı ile yağmur ve kar yağışlarındaki dengesizlikler sebebiyle dünyadaki bitki türlerinin yüzde 7 ile yüzde 16'sının, yaşam alanlarının en az yüzde 90'ını kaybedebileceğini belirledi. Durumun özellikle Arktik ve Akdeniz bölgeleri ile Avustralya'da kötüye gittiğini gözlemleyen bilim insanları, ismi geçen türlerin tamamen yok olabileceğini ortaya koydu.

İngiltere'de yapılan bir başka çalışmada ise uzmanlar, 335 binden fazla türü kapsayan 'çiçek açan bitkilerin' yok olma risklerini ölçtü. Bilim insanları, çiçek açan 10 bine yakın türün yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu tespit etti.

Kaynak: DHA

