İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Türkiye hilafet çalışmalarını başlatmalıdır - Son Dakika
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İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Türkiye hilafet çalışmalarını başlatmalıdır

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Türkiye hilafet çalışmalarını başlatmalıdır

İlahiyatçı ve yazar Ali Rıza Demircan, kaleme aldığı son köşe yazısında Türkiye'nin İslam dünyasında yeniden liderlik rolünü üstlenmesi gerektiğini ve hilafetin yeniden ihyasının bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olabileceğini savundu. Demircan ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam dünyasında saygı gören bir lider olarak halifelik makamı için güçlü bir aday olabileceğini de ifade etti.

24.04.2025 20:40
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Türk ilahiyatçı ve yazar Ali Rıza Demircan, Türkiye'nin İslam dünyasında yeniden liderlik rolünü üstlenmesi gerektiğini ve hilafetin yeniden ihyasının bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olabileceğini savundu.

"TÜRKİYE, İSLAM DÜNYASININ ÖNCÜSÜ KONUMUNA GELEMEZSE BEKA SORUNU YAŞAYABİLİR"

Demircan, Mirat Haber'de kaleme aldığı köşe yazısında, hilafetin dini değil, siyasi bir kurum olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin laiklik ilkesinden taviz vermeden, demokratik bir yönetim anlayışıyla hilafeti yeniden ihya edebileceğini öne sürdü. Demircan, "Türkiye buna mecburdur da. Çünkü gelişmekte olan Türkiye İslam ve Türk dünyasının öncüsü konumuna gelemezse büyümek şöyle dursun beka sorunu yaşayabilir." diye yazdı.

"GAZZE VE KUDÜS'ÜN KURTARILMASI İLE HİLAFET İKİ BÜYÜK FIRSAT"

Demircan, Gazze ve Kudüs'ün kurtarılması ile hilafetin yeniden kurulması meselelerini, Türkiye'nin İslam dünyasında liderlik rolünü üstlenmesi için iki önemli fırsat olarak değerlendirdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ŞART DEĞİL AMA İMKANDIR"

Ayrıca Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasında saygı gören bir lider olarak halifelik makamı için güçlü bir aday olabileceğini de ifade etti. Demircan, "Gerçeği ifade etmek gerekirse Cumhurbaşkanımız inançları, kişisel yaşamı ve İslam Dünyasında gördüğü kabul ile Ülkemiz için kullanılabilecek büyük bir imkândır. İslam Dünyasında Halifelik seçimi yapılsa Cumhurbaşkanımız kazanabilir. Cumhurbaşkanımız şart değil ama imkândır." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Türkiye hilafet çalışmalarını başlatmalıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • yusufkaan5:
    Kesinlikle katılıyorum 153 172 Yanıtla
  • Mehmet DÜZ:
    Mal değneği seni 151 83 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Al sana bir gerici daha sene 2025 134 98 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Lan bi git. 140 77 Yanıtla
  • C S:
    sıyırmış 122 76 Yanıtla
  • C S:
    yalakaligin son perdesi 116 61 Yanıtla
  • Musfata Karakeçi:
    sen ne anlatın dede 108 64 Yanıtla
  • Önder null:
    hirsizliktan hilafete gecmis bunak 90 37 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    neden? 57 44 Yanıtla
  • 199715:
    Bu açıklama bile rant kokuyor. Yazık. Allah ile ilişkimizde aracılarıı kaldırmadığımız sürece başımkz beladqn kuryulmayacak. Allah nile peygaöberliği nile sonlandırmkşken, insanloğın yani nşueti olankn zaten istediği bilhiye ulaşyığı. neyin doğru neyin yanloş olduğunun bilindiği bir dünyada hâla aracı aramak felakettir. Rksikmolan bilgi değil ahlaktır. Faiz haramken rant da çok masum değildir herhalde...Neyse uzatırsam makaleye dönüşecek. Okuyan yok zaten biz dinlemeyi seviyoruz zaten. Daha kolay çünkü... 63 35 Yanıtla
  • ramazanefe66:
    diline kurban olayım Hocam 30 62 Yanıtla
  • uRaZ’ın DÜNYASI:
    hilafetin h si şuan ülkede yaşanmasına rağmen ekonomi çöktü ülke krize girdi . Tamamen hilafet olsa Doğu Afrika gibi oluruz... 52 29 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SAVCILAR GÖREVE 37 17 Yanıtla
  • 1894577:
    ya bir git 33 14 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    siyonistler elimizden aldi hocam, hatta hilafetin ayakta kalması için cok ama cok zor imkanlarla Pakistanin gönderdikleri paralarla altınlarla, is bankasi ni kurdular hocam 12 27 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    hiç mi akıllı çıkmaz bunlardan, 24 9 Yanıtla
  • Ercan Celik:
    Yav git boş boş adam 15 6 Yanıtla
  • MUSTAFA AKTAŞ:
    Bence galaksi liderimizi direk peygamber falan ilan etsinler olsun bitsin 11 8 Yanıtla
  • Genel Production:
    Allah'ın izni ile 2050 de bu iş bitmiş olacak.Kutsal emanetler, bu milletin tekbir sesleri ile yürümesini bekler...Tıpkı çöldeki kuru toprağın, 1 damla suya kavuşması gibi kavuşacağız.... 4 12 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Ulkede namuslu serefli bir savci yokmu 8 4 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    bunu şirk tıplumunun ölümüne savunucuları anlayamazlar 2 5 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Senin ve ağa babalarınımn güçü yetermi laik Türkiye Cumhuriyetini değiştirmeye?Deneyinde alın boyunuzun ölçüsünü... 1 0 Yanıtla
  • Şifreci Aile FMY:
    Bir ülkedir uzakta, Yaralıdır tuzakta, Uzağında kalsakta, Gönlümüzde orası var… Öyle surat asacak, Zalime kan kusacak, Sanma böyle susacak, Her şeyin bir sırası var…. 0 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    İnşallah ya geç Bile kalındı hilafet ve Allah ın kanunlarının geçerli olması lazım dinimiz bunu emrediyor ama uyan kimse yok bence halk oylaması yapılsın hilafet geri gelsin. ümmetin lideri reis 0 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    yasla olarak hangi kelimeler hakaret degilse hepsini siraladim sayalim. ne zannediyorsunuz siz hilafet kavramini.. bu olumca ucacagiz kacacagiz efendim islam aleminin lideri olacagiz vsvs mi.. son halife kadin haklarina dair demecler verir, esi cocuklari basinaciktir, plajda fotolari, takim elbiseli fotlari vs vardir.. kafanizda bi hilafet ki dis guclerin en istedigi sey bu . namaz mi kilacaksin buyur secde senin.. oruc mu tutacaksin buyur ezanlar senin. hacca mi gideceksin buyur havayollari emrinde.. kurban mi keseceksin buyir hayvan pazarlari emrinde vsvs halifeligin iki boyitu vardir biri devlet baskani digeri islam dininin peygamberlik vasfi disindaki onderligi... yani soyasi tarafi da vardir.. dis gucler bu soylemlere Allahh beee 100 yillik tuzaga dustuler diye el kovusturuyorlardir.. Hilafet kaldirilirken Bir heyet halinde isitisare ile kaldirilma karari alindi hani devletin kurucusunun kendi karari da degildi ortak karardi ( Tarihciyim ) ve İngilizlerin pohpohlamalari cok ciddi bir devletin cokusune giden yol icin Halifeligin kullanimi tehlikesini dogurdu.. son halife de zaten devlet baskani gibi davranmaya basladi idi .. hasili hemen ayranimoz kabariyor.. buyuk gicler seni buyurken kucultme siyasetine itiyor haberimiz yok.. buyir goruneceksin komkuculeceksin ( cia taktigi ) bir devlette bir devlet baskani olur .. halife demek devlet baskani da demektir.. 4 halife sonrasi tamamen siyasi bir hal almis bir kelimenin benim senin yuce dinimizi sevme ve kendimizce tatbik etme gayreti ile gram alakasi yok veseelam.. 0 0 Yanıtla
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