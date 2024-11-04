İlişki sırasında parmağını ısıran karısını 59 bıçak darbesi ile öldürdü

Dünya

Dev maç öncesi çok ilginç bir benzetme yaptı

Brezilya'da, cinsel ilişki sırasında parmağını ısırdığı gerekçesiyle eşini öldüren 28 yaşındaki koca, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Brezilyalı Marcos Vinicius Paulino, 14 Nisan'da birlikte oldukları 38 yaşındaki eşi Tatiele de Cassia dos Reis Goncalves'i öldürdükten sonra ertesi gün teslim oldu ve cinayeti itiraf etti. Polis, São Paulo eyaletindeki Caconde'de bulunan aile apartmanında kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Yerel medyaya göre Paulino, eşini acımasızca 59 kez bıçakladı. Kamu Güvenliği Departmanı, "Polis olay yerine vardığında, kurbanın göğsünde ve boynunda bıçak darbeleriyle oluşan yaralar tespit etti" açıklamasını yaptı. Paulino, soruşturmacılara Tatiele'nin kıyafetlerini değiştirip uykuya dalmasının ardından saldırıya geçtiğini söyledi.

28 yaşındaki katil, kanlı olay yerinden kaçtıktan sonra ertesi sabah karakola giderek teslim oldu. Çarşamba günü görülen duruşmanın ardından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçu ilk kez işlemesi hafifletici sebep sayılırken, üçlü nitelikli kadın cinayeti (önemsiz sebeplerle işlenen, zalimce gerçekleştirilen ve kurbanın savunmasını engelleyen yöntemlerle yapılan) nedeniyle verilebilecek en yüksek cezayı aldı.

Caconde Başsavcısı Alfredo Eduardo Ferreira Rossatti, "Adaletin yapabileceği en üst düzey ceza verildi" dedi. Yargılama sırasında savunma avukatı, müvekkilinin yoğun duygusal baskı altında hareket ettiğini ve kurban tarafından istismara uğradığını öne sürdü. Avukat Allison Santos'a göre Paulino, olay günü psikiyatrik ilaçlar kullanmış ve kokain almıştı. Savunma, itirafı, soruşturmaya yardımcı olması ve eylemlerinin ciddiyetini anlaması gerekçesiyle daha hafif bir ceza öngören ayrıcalıklı cinayet kapsamında ceza indirimi talep etti.

Ancak jüri bu savunmayı kabul etmedi. Savunma, cezayı azaltmak için karara itiraz edeceklerini bildirdi. Soruşturmacılar, katilin cinayetten sonra pişmanlık belirtisi göstermediğini gözlemledi. Soruşturma görevlisi, "Hiç pişmanlık göstermedi, davranışları normal değildi" dedi.

Öfkeli yerel halk, sosyal medyada cezaya tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "Bu nasıl adalet? 20 yıl onun için hiçbir şey. O bir can aldı. Kurban 20 yıl daha yaşama şansı bulamadı. Bu avukatlara yazıklar olsun, ne utanç verici" yorumunu yaptı. Başka bir kişi, "Sadece 20 yıl, bu nasıl adalet?" diye yakındı. Üçüncü bir kullanıcı ise "İşlediği canavarlık için hala yetersiz bir ceza" yazdı.