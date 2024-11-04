İlişki sırasında parmağını ısıran karısını 59 bıçak darbesi ile öldürdü - Son Dakika
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Dünya

İlişki sırasında parmağını ısıran karısını 59 bıçak darbesi ile öldürdü

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Brezilya'da 28 yaşındaki Marcos Vinicius Paulino, cinsel ilişki sırasında parmağını ısırdığı gerekçesiyle 38 yaşındaki eşi Tatiele'yi 59 kez bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından teslim olan Paulino, suçunu itiraf etti. Üçlü nitelikli kadın cinayeti nedeniyle 20 yıl hapis cezası alan katilin avukatları karara itiraz edeceklerini açıkladı.

04.11.2024 14:18  Güncelleme: 14:29
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Brezilya'da, cinsel ilişki sırasında parmağını ısırdığı gerekçesiyle eşini öldüren 28 yaşındaki koca, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Brezilyalı Marcos Vinicius Paulino, 14 Nisan'da birlikte oldukları 38 yaşındaki eşi Tatiele de Cassia dos Reis Goncalves'i öldürdükten sonra ertesi gün teslim oldu ve cinayeti itiraf etti. Polis, São Paulo eyaletindeki Caconde'de bulunan aile apartmanında kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Yerel medyaya göre Paulino, eşini acımasızca 59 kez bıçakladı. Kamu Güvenliği Departmanı, "Polis olay yerine vardığında, kurbanın göğsünde ve boynunda bıçak darbeleriyle oluşan yaralar tespit etti" açıklamasını yaptı. Paulino, soruşturmacılara Tatiele'nin kıyafetlerini değiştirip uykuya dalmasının ardından saldırıya geçtiğini söyledi.

28 yaşındaki katil, kanlı olay yerinden kaçtıktan sonra ertesi sabah karakola giderek teslim oldu. Çarşamba günü görülen duruşmanın ardından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçu ilk kez işlemesi hafifletici sebep sayılırken, üçlü nitelikli kadın cinayeti (önemsiz sebeplerle işlenen, zalimce gerçekleştirilen ve kurbanın savunmasını engelleyen yöntemlerle yapılan) nedeniyle verilebilecek en yüksek cezayı aldı.

Caconde Başsavcısı Alfredo Eduardo Ferreira Rossatti, "Adaletin yapabileceği en üst düzey ceza verildi" dedi. Yargılama sırasında savunma avukatı, müvekkilinin yoğun duygusal baskı altında hareket ettiğini ve kurban tarafından istismara uğradığını öne sürdü. Avukat Allison Santos'a göre Paulino, olay günü psikiyatrik ilaçlar kullanmış ve kokain almıştı. Savunma, itirafı, soruşturmaya yardımcı olması ve eylemlerinin ciddiyetini anlaması gerekçesiyle daha hafif bir ceza öngören ayrıcalıklı cinayet kapsamında ceza indirimi talep etti.

Ancak jüri bu savunmayı kabul etmedi. Savunma, cezayı azaltmak için karara itiraz edeceklerini bildirdi. Soruşturmacılar, katilin cinayetten sonra pişmanlık belirtisi göstermediğini gözlemledi. Soruşturma görevlisi, "Hiç pişmanlık göstermedi, davranışları normal değildi" dedi.

Öfkeli yerel halk, sosyal medyada cezaya tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "Bu nasıl adalet? 20 yıl onun için hiçbir şey. O bir can aldı. Kurban 20 yıl daha yaşama şansı bulamadı. Bu avukatlara yazıklar olsun, ne utanç verici" yorumunu yaptı. Başka bir kişi, "Sadece 20 yıl, bu nasıl adalet?" diye yakındı. Üçüncü bir kullanıcı ise "İşlediği canavarlık için hala yetersiz bir ceza" yazdı.

İlişki sırasında parmağını ısıran karısını 59 bıçak darbesi ile öldürdü

Brezilya, Cinayet, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya İlişki sırasında parmağını ısıran karısını 59 bıçak darbesi ile öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Bilgehan Göktürk:
    Bu haberi ,Türkiye de niye yayınlıyorsun?Türkiye zaten yoldan çıkmış...Dünya da kadın bir numaralı bir ülkede böyle bir yayın yapılırmı ya?Şimdi yarın gaza gelir bizde ki caniler... 25 1 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    çok zevk almış kadın kendini kaybetmiş ne yapsın 15 2 Yanıtla
  • Erol AY:
    Acemi erkek davranışı,o an tolerans tanımalı bir erkek.Orgazmı bilememiş arkadaş. 10 2 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Lan olum hapisanede sen ısırırsın artık parmahanı manyak adam Kadın birşey denemiş diğer parmaklarında verseydin 8 1 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Bu nasıl hayvanlık 7 1 Yanıtla
  • V. A.:
    En az 20 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası almalıydı 6 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Olamaz ereksiyon olmuş herhalde 6 0 Yanıtla
  • null:
    Bu Ekrem İmamoğlunun adını fırıldak Ekrem koyalım Her tarafta esiyor PKK li oluyor, Atatürkçü oluyor, camide imam oluyor, milliyetçi oluyor , muhafazakar olur, bir istanbul şehir belediye başkanı olamıyor... 3 3 Yanıtla
  • cem akçay:
    Kadin baslatmis kavgayi 2 2 Yanıtla
  • Samet Çakır:
    İlişkiye bıçakla mı giriyorlar, yastığın altına bıçak bişey olursa bıçaklarım falan mı oluyor. ne günlere kaldık 1 2 Yanıtla
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