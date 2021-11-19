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İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın - Son Dakika

İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın

19.11.2021 13:37

Arizona Üniversitesi'nde görevli Dr. Michael Worobey kapsamlı bir analiz hazırlayarak dünya üzerindeki ilk koronavirüs hastasını bulduğunu bildirdi. İlk korona hastasının Wuhan'daki canlı hayvan pazarında deniz ürünleri satan bir kadın olduğunu ifade eden Worobey, "Pazarcının Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile bağı vardı ve hastanedeki ilk hastaların verilerine baktığımızda salgının o bölgede çıktığı görülüyor" sözlerine yer verdi.

ABD'nin önde gelen kurumlarından Arizona Üniversitesi'nde görevli Dr. Michael Worobey, bilimsel bir analiz hazırladı. Dünyanın önde gelen bilim-teknoloji dergilerinden Science'ta yayınlanan kapsamlı araştırma ile birlikte Worobey, ilk koronavirüs hastasını bulduğunu açıkladı.

WOROBEY İLK HASTAYI BULDUĞUNU AÇIKLADI

Verileri inceleyen ve kariyerini de virüs evrimi üzerine inşa eden Worobey, koronavirüsün bir laboratuvarda ortaya çıkmadığını açıkladı. Worobey, "İlk hasta Wuhan'daki canlı hayvan pazarında deniz ürünleri satan bir kişiydi" dedi.

Dünya üzerindeki ilk korona hastası bulundu: Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın
Wuhan'daki canlı hayvan pazarından bir görüntü.

İLK HASTANIN BAY CHIN OLDUĞU İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Dünya Sağlık Örgütü'nün incelemesinde hatalar olduğunu açıklayan Worobey, "İlk koronavirüs hastasının 8 Aralık'ta ortaya çıkan 41 yaşındaki Bay Chin isimli muhasebeci olduğu iddiaları gerçek değil. O, Wuhan'daki hayvan pazarından çok uzaklarda yaşıyordu. Fakat hayvan pazarında tezgahta çalışan ve üç gün sonra hastalanan kadın ilk hasta" ifadesini kullandı.

SALGININ DENİZ ÜRÜNLERİ PAZARINDAN ÇIKTIĞI GÖRÜLÜYOR

Ünlü bilim insanı, "Pazarcının Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile bağı vardı ve hastanedeki ilk hastaların verilerine baktığımızda salgının o bölgede çıktığı görülüyor" iddiasını ortaya attı.

İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın

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Son Dakika Dünya İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın - Son Dakika Dünya


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