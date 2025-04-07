İncil arkeologları, Ağrı Dağın'da Nuh'un gemisini bulma çalışmalarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İncil arkeologları, Ağrı Dağın'da Nuh'un gemisini bulma çalışmalarına başladı

Geniş Video İzle

Uluslararası bir arkeoloji ekibi, Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının Ağrı Dağı'nın güneyinde olduğunu belirtti. 'Noah's Ark Scans' adlı araştırma grubu, efsanevi geminin izini sürmek için bilimsel bir çalışma yürütüyor. Araştırmanın odak noktası, Durupınar bölgesindeki gemi şeklindeki jeolojik oluşum. Bu yapı, İncil'deki Nuh'un Gemisi'nin boyutlarına benziyor.

07.04.2025 10:27  Güncelleme: 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası bir arkeoloji ekibi, Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının Ağrı Dağı'nın güneyinde bulunduğuna dair güçlü kanıtlar elde ettiklerini açıkladı.

"Noah's Ark Scans" adlı araştırma grubu, İncil'de anlatılan ve tüm canlı türlerini Büyük Tufan'dan kurtaran efsanevi geminin izini sürmek için kapsamlı bir bilimsel çalışma yürütüyor.

Araştırmanın odak noktası, yıllardır tartışmalara konu olan Durupınar bölgesindeki gemi şeklindeki jeolojik oluşum. 164 metre uzunluğundaki bu yapı, İncil'de belirtilen Nuh'un Gemisi'nin boyutlarıyla şaşırtıcı benzerlikler gösteriyor.

Baş araştırmacı Andrew Jones, "Elimizdeki veriler bizi heyecanlandırıyor. Ancak bilimsel titizlikten taviz vermeyeceğiz" dedi. Jones, bölgenin sert iklim koşulları nedeniyle kazı çalışmalarına hemen başlamayacaklarını, öncelikle koruma planları oluşturacaklarını belirtti.

Türk jeolog Dr. Memet Salih Bayraktutan liderliğinde geçen yıl yapılan toprak analizleri, gemi şeklindeki oluşumun içinde çürümüş ahşapla tutarlı bulgular ortaya koydu. Atatürk Üniversitesi'nde incelenen örneklerde, yapının içerisinde daha düşük pH değeri, daha yüksek organik madde ve potasyum oranı tespit edildi.

2019'da gerçekleştirilen yer altı radar taramaları da yapının içinde, yaklaşık 7 metre derinde dikdörtgen şekiller ve uzun koridorlar olduğunu gösterdi. Ekip, oluşumu bozmadan içini görüntülemek için kontrollü bir sondaj yapmayı planlıyor.

Araştırma ekibi, elde edilen bulguların doğal bir jeolojik oluşumdan ziyade insan yapımı bir yapıyı işaret ettiğini vurguluyor. "Sonbaharda bu alandaki çimlerin farklı renk alması bile burada sıradan bir toprak yapısından farklı bir şey olduğunu gösteriyor" diye konuşan Jones, önümüzdeki birkaç yıl içinde daha kesin sonuçlara ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Türk yetkililer ve üniversiteler, projeye destek veriyor. Çalışmaların, bölge turizmine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.

İncil arkeologları, Ağrı Dağın'da Nuh'un gemisini bulma çalışmalarına başladı
İncil arkeologları, Ağrı Dağın'da Nuh'un gemisini bulma çalışmalarına başladı
İncil arkeologları, Ağrı Dağın'da Nuh'un gemisini bulma çalışmalarına başladı
İncil arkeologları, Ağrı Dağın\'da Nuh\'un gemisini bulma çalışmalarına başladı

Arkeoloji, Ağrı Dağı, Yaşam, Dünya, İncil, Dini, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Dünya İncil arkeologları, Ağrı Dağın'da Nuh'un gemisini bulma çalışmalarına başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mustafa kemal ünal:
    Olmayan şeyi bulursun efsane adı üstünde, aynı Atlantis gibi belki bulursun 0 9 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    delimi dikti sizi 0 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
CHP Parti Meclisi’nde ilk isimler sızdı Sürprizler var CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var
CHP’den Berhan Şimşek’e ilk yanıt CHP'den Berhan Şimşek'e ilk yanıt
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan Özel’in “Cunta“ sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Özel'in "Cunta" sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak
Süper Lig’de alt sıralar karıştı Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor’u 1-0 yendi Süper Lig'de alt sıralar karıştı! Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yendi
Öldürülen 14 yaşındaki Gülden’in babası cenazede yıkıldı Öldürülen 14 yaşındaki Gülden'in babası cenazede yıkıldı
Bunu başarırsa bir ilk olacak Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var Bunu başarırsa bir ilk olacak! Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten Ekonomi Değerlendirmesi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Ekonomi Değerlendirmesi
CHP’de ’Gölge Kabine’ye yeni rol İsimleri İmamoğlu belirleyecek CHP'de 'Gölge Kabine'ye yeni rol! İsimleri İmamoğlu belirleyecek
Şişli’de kanlı baskın Biri hamile iki kişi öldürüldü Şişli'de kanlı baskın! Biri hamile iki kişi öldürüldü
Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı

11:20 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten Ekonomi Değerlendirmesi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Ekonomi Değerlendirmesi
10:26 CHP’de ’Gölge Kabine’ye yeni rol İsimleri İmamoğlu belirleyecek CHP'de 'Gölge Kabine'ye yeni rol! İsimleri İmamoğlu belirleyecek
10:15 Şişli’de kanlı baskın Biri hamile iki kişi öldürüldü Şişli'de kanlı baskın! Biri hamile iki kişi öldürüldü
08:22 Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı
08:13 Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu
16:35 Sihirli Annem eski kadrosuyla geri dönüyor Setten ilk kare yayınlandı Sihirli Annem eski kadrosuyla geri dönüyor! Setten ilk kare yayınlandı
16:24 Bunu başarırsa bir ilk olacak Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var Bunu başarırsa bir ilk olacak! Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var
16:18 Öldürülen 14 yaşındaki Gülden’in babası cenazede yıkıldı Öldürülen 14 yaşındaki Gülden'in babası cenazede yıkıldı
16:08 Süper Lig’de alt sıralar karıştı Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor’u 1-0 yendi Süper Lig'de alt sıralar karıştı! Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yendi
16:05 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan Özel’in “Cunta“ sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Özel'in "Cunta" sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak
15:45 CHP’den Berhan Şimşek’e ilk yanıt CHP'den Berhan Şimşek'e ilk yanıt
15:44 CHP Parti Meclisi’nde ilk isimler sızdı Sürprizler var CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var
15:21 Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 11:38:35. #7.12#
SON DAKİKA: İncil arkeologları, Ağrı Dağın'da Nuh'un gemisini bulma çalışmalarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement