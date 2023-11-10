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İncirlik Hava Üssü'nde Tatbikat Paniği - Son Dakika

İncirlik Hava Üssü'nde Tatbikat Paniği

İncirlik Hava Üssü\'nde Tatbikat Paniği
10.11.2023 22:23

Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde siren sesleri yükseldi. Vatandaşlar paniğe kapılırken, sesin tatbikattan kaynaklandığı ortaya çıktı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10. Tanker Üs Komutanlığı ile ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39. Hava Kanat Komutanlığının konuşlu bulunduğu İncirlik Hava Üssü'nde yaşanan olayda, mahalle sakinleri bir süre endişe yaşadı. Yetkililer ise siren sesinin bir tatbikat olduğunu açıkladı.

Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde siren sesleri yükseldi. Vatandaşlar paniğe kapılırken, sesin tatbikattan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Merkez ilçe Sarıçam'da yer alan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10. Tanker Üs Komutanlığı ile ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39. Hava Kanat Komutanlığının konuşlu bulunduğu İncirlik Hava Üssü'nde siren sesleri yükseldi. Mahalle sakinleri paniğe kapıldı.

Tatbikat olduğu ortaya çıktı

Bir süre bölgede siren sesi yükselirken yetkililer gelen sesin tatbikattan kaynaklandığını açıkladı. - ADANA

Kaynak: İHA

İncirlik, Adana, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İncirlik Hava Üssü'nde Tatbikat Paniği - Son Dakika


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SON DAKİKA: İncirlik Hava Üssü'nde Tatbikat Paniği - Son Dakika
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