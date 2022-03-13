İngiliz basını manşeti: Zelenski'nin lejyoner asker çağrısına Türkiye'den de olumlu dönüşler var - Son Dakika
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İngiliz basını manşeti: Zelenski'nin lejyoner asker çağrısına Türkiye'den de olumlu dönüşler var

13.03.2022 13:21

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin "lejyoner askerler" çağrısına çok sayıda yanıt geldiği ortaya çıktı. Savaşın 18. gününde İngiliz basınında dikkat çeken bir haber yayımlandı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ABD başta olmak üzere dünyanın her yerinden çok sayıda başvuru geldiği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin "lejyoner askerler" çağrısına çok sayıda yanıt geldiği ortaya çıktı. İngiltere'nin saygın gazetelerinden Sunday Times, farklı ülkelerden Ukrayna adına savaşmak isteyen gönüllülerin çok sayıda başvuru yaptığını yazarken, Ukrayna'da sadece bu lejyonerlere yanıt vermek için yaklaşık 100 gönüllünün bir iletişim ağı oluşturduğunu aktardı.

YABANCI GÖNÜLLÜLER İÇİN İLETİŞİM AĞI KURULDU

Gazeteye konuşan 22 yaşındaki İngilizce öğretmeni Anton Bondarenko, savaşın başlamasıyla birlikte çok sayıda yabancı gönüllünün Ukrayna adına savaşmak istediğini ve kendisi gibi yaklaşık 100 kişinin bir iletişim ağı oluşturduğunu söyledi.

"BİZİMLE EN ÇOK İLETİŞİME GEÇENLER ABD'LİLER"

Kiev'de annesiyle yaşadığı evde "sanal call-center" kuran ve farklı ülkelerdeki potansiyel gönüllülerin sorularını yanıtlayan Bondarenko, "Dünyanın her yerinden insanlar bizimle iletişime geçiyor. Muhtemelen bizimle en çok iletişime geçenler ABD'liler. Fakat Avustralya, Türkiye ve Fransa'dan da var. Her yerden geliyorlar" dedi.

"20 BİN GÖNÜLLÜ BAŞVURDU"

Geçen hafta Türkiye'ye gelerek Rus mevkidaşıyla görüşen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın açıklamalarının hatırlatıldığı haberde 52 ülkeden yaklaşık 20 bin gönüllünün Ukrayna için savaşmak için başvurduğu belirtildi. Sözcü'nün haberine göre özellikle batı ülkelerinde görev almış ve Orta Doğu ya da Afganistan tecrübesi olan askerlerin gelmesinin istendiği belirtilirken Sunday Times, gönüllü adaylarının önce ülkelerindeki Ukrayna temsilciliklerine başvurması gerektiğini yazdı.

"MARİUPOL'DAKİ SALDIRIDAN SONRA KARAR VERDİM"

Gazete, resmi adı "Uluslararası Ukrayna Savunma Lejyonu" olarak bilinen gruba dahil olmak isteyenlerin resmi başvuru sonrasında onaylanması durumunda Ukrayna sınırına yakın 5 Polonya şehrine gitmesi ve daha sonra oradan Ukrayna'ya gitmesi gerektiğini de aktardı. İngiltere'deki büyükelçilik binası önünde gazeteye konuşan bir gönüllü, " Mariupol'daki hastaneyi vurmaları benim için dönüm noktası oldu. O saldırıdan sonra karar verdim" yorumunu yaptı.

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Son Dakika Dünya İngiliz basını manşeti: Zelenski'nin lejyoner asker çağrısına Türkiye'den de olumlu dönüşler var - Son Dakika


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