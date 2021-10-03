İngiliz basınının dikkatini çekti! Nusret'in bir biftek için 7 bin 500 TL istediği Londra'daki restoranı görüntülendi

Nusret Gökçe'nin Londra'da sessiz sedasız açtığı restoran sosyal medyadan paylaşılan yüklü adisyonlar sayesinde bir anda gündem oldu. Mayıs ayında açılması planlanan ancak pandemi nedeniyle açılışı 27 Eylül'e ertelenen restoran İngiliz basınının da gündemine girdi.

ALTIN KAPLAMA BİFTEK

Daha önce restoranla ilgili açıklamalarda bulunan Telegraph gazetesinin restoran eleştirmeni William Sitwell 315 pounda (3 bin 773 lira) sipariş ettiği bifteğin menüdeki en pahalı ürün olmamasına şaşırdığını ve gözünün 635 poundluk (7 bin 607 liralık) altın kaplama bir ete takıldığını söylemişti.

TANITIM YAPMADI

Nusret, restoranı açmadan önce hiçbir tanıtım yapmadı ve basına özel bir tadım günü bile gerçekleştirmedi. Ancak Londra'daki restoranın tanıtımı sosyal medya üzerinden adisyon paylaşan kullanıcılar tarafından doğal yollarla gerçekleştirildi. Restoran eleştirmeni Sitwell'in de aktardığı izlenimlerine göre 8 kişilik bir grup, 21 bin 707 TL hesap ödüyor.