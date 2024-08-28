İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya ve Fransa ile Brexit sonrası ilişkileri düzeltmek için görüşmeler yapıyor

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(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'de bir araya geldi. "Brexit'i aşmak istediklerini" söyleyen ve AB ülkeleriyle aralarını düzeltmek istediğini belirten Starmer, Berlin'den sonra Fransa'ya geçecek ve Başkan Emmanuel Macron ile görüşecek.

Keir Starmer, Berlin'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. İkili görüşmede, savunma ve ticaret konularına odaklanıldığı belirtildi. Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldıktan sonra ekonomi anlanında sorun yaşayan İngiltere için Starmer, "Brexit'i aşmak" istediklerini dile getirirken, AB üyesi ülkelerle verimli ilişkileri yeniden inşa etmek gerektiğine de dikkati çekti.

İki liderin, İngiltere ile Almanya arasında savunma ve işgücü piyasasına yönelik anlaşmaların yanı sıra Ukrayna'daki savaş ile İsrail- Gazze krizinin de ele aldığı belirtildi.

Öte yandan, Keir Starmer, Berlin'deki Bellevue Sarayı'nda Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile de bir araya gelerek, 2015'teki David Cameron'ın ziyaretinden bu yana sarayı ziyaret eden ilk İngiliz başbakanı oldu.

Starmer, Brexit'ten Avrupa'daki komşularıyla ilişkilerini düzeltmek istiyor

Starmer, Berlin gezisinin, son İngiliz hükümetinin neden olduğu Birleşik Krallığın AB'den çıkması (Brexit) sonucunda Avrupa'daki komşularıyla kopan ilişkilerini onarmaya yönelik çabalarının olduğunu belirtirken, "Bu, Avrupa ile ilişkilerimizi yeniden kurmak için 'nesilde bir kez ele geçecek bir fırsat" diye konuştu.

Görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması düzenleyen iki lider, iki ülke ilişkilerinin gelişmeye devam etmesini sağlamak için çok çalışacaklarını dile getirdi.

Savunma ve ekonomi alanlarında yeni bir Birleşik Krallık-Almanya anlaşması

Starmer, geçen hafta Solingen'de meydana gelen saldırı nedeniyle taziyelerini iletirken, iki ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunacağı yeni bir Birleşik Krallık-Almanya anlaşmasının haberine verirken, bunu "Britanya ve Almanya'da çalışan insanlar için oldukça önemli bir fırsat" olarak nitelendirdi ve anlaşmanın yıl sonundan önce kabul edilmesini umduğunu belirtti.

Starmer, Olaf Scholz ile "yasa dışı göçle mücadele için ortak bir eylem planı" geliştirme konusunda anlaştıklarını, yeni bir savunma anlaşmasının da Birleşik Krallık ve Almanya ile ilişkilerinin "merkezinde" yer aldığını söyledi. Starmer, Birleşik Krallık ile Avrupa arasındaki ilişkilerin "sıfırlanması" gerektiğini vurguladı.

Scholz: "Bu anlaşma, Avrupa kıtasının güvenliğini savunmak için ortak bir kararlılık anlamına geliyor"

Almanya Başbakanı Scholz da yapılan ortak basın açıklamasında, hem savunma anlaşmasına hem de Ukrayna'ya verdikleri desteğe değinerek, şunları söyledi:

"Bu anlaşmanın temelinde yeni bir savunma anlaşması yer alacak; bu anlaşma halihazırda güçlü olan savunma iş birliğimizin üzerine inşa edilecek, ancak bu ilişkiyi değişken bir dünyanın tehditlerine birlikte göğüs gerecek şekilde genişletecek.

Bu elbette halklarımızın ve daha geniş anlamda Avrupa kıtasının güvenliğini savunmak için ortak bir kararlılık anlamına geliyor ve bu da Ukrayna'ya verdiğimiz sarsılmaz destekle başlıyor ve bugün bu konuyu ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Dolayısıyla bugün Ukrayna'nın yanında ne kadar sürerse sürsün durma kararlılığımızı teyit ettik."

İsrail-Gazze krizi de görüşüldü

İsrail-Gazze krizine ilişkin de açıklamalarda bulunan iki ülke lideri, " Orta Doğu'daki krizin çözümüne yönelik ortak bir kararlılığı paylaşıyoruz ve İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun olarak kendini savunma hakkı, bölgede gerilimin azaltılması ihtiyacı ve itidal ve ihtiyatlı davranılması konularında hemfikiriz" diye belirtti.

Gazze'ye insani yardım girişinin serbest bırakılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Ateşkesin sağlanması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için uzun vadeli barış ve güvenliği sağlamanın tek yolu olan güvenli ve emniyetli bir İsrail'in yanı sıra bir Filistin devletinin kurulmasına dayanan siyasi bir çözüm için birlikte çalışmanın önemi" ifadeleri kullanıldı.

Berlin'den sonra Paris'e gidecek olan Starmer, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile görüşecek ve Paris Paralimpik Olimpiyatlarının açılışına katılacak.