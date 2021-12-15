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İngiltere, çocuk cinayetleriyle sarsılıyor! Arthur'dan sonra 16 aylık bir bebek daha öldürüldü - Son Dakika

İngiltere, çocuk cinayetleriyle sarsılıyor! Arthur'dan sonra 16 aylık bir bebek daha öldürüldü

15.12.2021 10:29
İngiltere, çocuk cinayetleriyle sarsılıyor! Arthur'dan sonra 16 aylık bir bebek daha öldürüldü

İngiltere'de son zamanlarda zirve yapan çocuk cinayeti vakalarına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz aylar boyunca ülke gündemine oturan Arthur Labinjo-Hughes cinayetinin ardından bu kez 16 aylık bebek Star Hobson, annesinin kız arkadaşı tarafından katledildi.

İngiltere'nin gündemine oturan, 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes'un korkunç ölümünden sonra ülkede çocukların maruz kaldığı aile içi şiddet olaylarının boyutunun büyüklüğü de ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir rapor, ülkede koronavirüs kısıtlamalarıyla beraber evde vakit geçirme oranının artmasının ardından çocukların aile içi şiddete çok daha fazla maruz kalmaya başladığını göstermişti.

BİR KIZ ARKADAŞ KATLİAMI DAHA

Son olarak, çocuklara yönelik şiddetin artışı, yeni bir olayla daha kanıtlandı. Ülkenin Bradford kentinde 16 aylık olan Star Hobson, annesinin kız arkadaşı tarafından katledildi. Ülkenin gündemine oturan olay, geçtiğimiz yıl Eylül ayında meydana geldi. 20 yaşındaki anne Frankie Smith, 28 yaşındaki kız arkadaşı Savannah Brockhill ve 16 aylık kızı Star ile birlikte yaşıyordu. Oldukça sert ve baskın bir karaktere sahip olduğu söylenen Brockhill, küçük bebeği sosyal medya hesabından sık sık paylaşmaya başladı. Ancak paylaşımlarında, küçük Star'ın oldukça donuk ve mutsuz olduğu dikkat çekti.

İngiltere, çocuk cinayetleriyle sarsılıyor! Arthur'dan sonra 16 aylık bir bebek daha öldürüldü

YETKİLİLER SEYİRCİ KALDI

Daha fazla takipçi kazanmak için küçük kızı süs olarak kullandığı belli olan Brockhill'in tüm bu zamanlar boyunca küçük bebeğe şiddet uyguladığı anlaşıldı. Küçük Star'ın yanakları ve kollarında morlukların oluştuğunun anlaşılmasının ardından büyükbabası, birkaç kez yetkililere aile içi şiddetten şüphelendiğini iletti.

İngiltere, çocuk cinayetleriyle sarsılıyor! Arthur'dan sonra 16 aylık bir bebek daha öldürüldü

İngiltere, Cinayet, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere, çocuk cinayetleriyle sarsılıyor! Arthur'dan sonra 16 aylık bir bebek daha öldürüldü - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: İngiltere, çocuk cinayetleriyle sarsılıyor! Arthur'dan sonra 16 aylık bir bebek daha öldürüldü - Son Dakika
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