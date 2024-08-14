İngiltere'de 13 yaşındaki kız çocuğu aşırı sağcı şiddet eylemlerine karıştı - Son Dakika
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İngiltere'de 13 yaşındaki kız çocuğu aşırı sağcı şiddet eylemlerine karıştı

İngiltere\'de 13 yaşındaki kız çocuğu aşırı sağcı şiddet eylemlerine karıştı

İngiltere'de 13 yaşındaki bir kız çocuğu, aşırı sağcıların şiddet eylemlerine karıştığı suçlamasıyla mahkum edildi. Protestolar sırasında sığınmacıların kaldığı bir otelin girişini tekmeleyip yumrukladığı kabul edilen çocuk, kefaletle serbest bırakıldı.

14.08.2024 04:25
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İngiltere'de 13 yaşındaki bir kız çocuğu 31 Temmuz’da ülkenin güneyindeki Hampshire’a bağlı Aldershot kasabasındaki aşırı sağcıların şiddet eylemlerine karışmaktan suçlu bulundu.

Yasal nedenlerle ismi açıklanmayan çocuk, protestolar sırasında sığınmacıların kaldığı bir otelin girişini tekmelediği ve yumrukladığı suçlamalarını kabul etti.

Basingstoke Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya ailesiyle birlikte katılan çocuk kefaletle serbest bırakıldı. Cezası gelecek ay belli olacak.

Eylemci, Southport'ta üç kız çocuğunun öldürülmesinin ardından İngiltere'nin bazı bölgelerine yayılan aşırı sağcı şiddet eylemlerindeki rolleri nedeniyle Salı günü mahkum edilen 14 kişiden biriydi. Sekiz kişi daha hapis cezası aldı.

Pazartesi günü itibarıyla, Ulusal Polis Şefleri Konseyi (NPCC), eylemlere katılan 975 kişinin gözaltına alındığını ve 546 kişiye suçlama yöneltildiğini açıkladı.

Pazartesi günü, 12 yaşında iki çocuk eylemler nedeniyle hüküm giyen en genç kişiler oldu.

BBC’nin analizine göre, şu ana kadar en az 120 kişi mahkum edildi. Suçlama yöneltilen 350'den fazla kişiden 201'i şiddet eylemine karışmakla, 30'u polis memuruna saldırmakla suçlandı.

Şimdiye kadar verilen 50 cezaya bakıldığında, sanıklar ortalama 2 yıl hapis cezası aldı. En yüksek ceza 3 yıl 4 ay oldu.

Southport'ta üç kız çocuğunun öldürülmesinin ardından İngiltere'nin bazı bölgelerinde aşırı sağcı protestolar ve şiddet eylemleri patlak verdi. Öncesinde, şüphelinin İngiltere'ye tekneyle gelen bir sığınmacı olduğu sahte haberleri internette yayıldı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İngiltere'de 13 yaşındaki kız çocuğu aşırı sağcı şiddet eylemlerine karıştı - Son Dakika

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