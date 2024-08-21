İngiltere\'de 350 kilogram kokain operasyonu

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İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), iki kişinin tekne ile taşımaya çalıştığı 350 kilogramlık kokaine el konulduğunu açıklayarak, suçluların denizde polisten kaçmaya çalıştıkları görüntüleri paylaştı.

NCA, iki kişinin deniz yoluyla bir teknede 350 kilogramlık kokaini kaçırmaya çalıştığı fakat güvenlik güçleri tarafından denizde yakalandıklarını duyurdu. Açıklamada, "Bir teknenin gövdesine 350 kilo kokain saklayan ve yüzerek tutuklanmaktan kaçmaya çalışan iki adam, Ulusal Suç Ajansı'nın soruşturması sonucunda suçlu bulundu. Dereham'dan 55 yaşındaki Bruce Knowles ve Hollanda'dan 31 yaşındaki Ferhat Gumrukcuoglu, seyahat ettikleri şişme botun denizde durdurulmasının ardından gözaltına alındılar. Knowles motorları yeniden çalıştırıp kaçmaya çalışırken Gumrukcuoglu tekneden atlayıp sahile doğru yüzmüştür. Kısa bir takibin ardından tekne sahilde karaya oturtulmuş ve memurlar Knowles'ı tutuklamak üzere harekete geçmişlerdir; daha sonra Knowles da kaçmak üzere denize atlamıştır. Norfolk ve Suffolk Polisi'nden memurlar Gumrukguoglu'nu sahilden kaçtıktan sonra takip ederek günün ilerleyen saatlerinde Norfolk, Wrentham'da tutukladılar. Tekne Lowestoft'taki bir limana çekildi, burada NCA görevlileri tarafından arandı ve branda altına gizlenmiş tahmini 39 milyon sterlin değerinde uyuşturucu bulundu. Müfettişler Knowles ve Gumrukguoglu'nun uyuşturucuyu daha büyük bir gemiden alıp İngiltere'ye getirmeden önce Fransız sularına doğru seyahat ettiklerine inanıyor. 20 Ağustos'ta Ipswich Kraliyet Mahkemesinde suçlarını kabul etmişlerdir" denildi.

Görüntülerde, Hollanda'da yaşayan Boksör Ferhat Gümrükçüoğlu'nun polisten kaçmaya çalışırken denize atladığı görülürken, İngiliz Bruce Knowles'ın ise polis ile bir süre konuşup daha sonrasında kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.