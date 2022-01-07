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İngiltere'de bekar bir erkek eş bulma umuduyla bilboardlara ilan verdi - Son Dakika
BBC

İngiltere'de bekar bir erkek eş bulma umuduyla bilboardlara ilan verdi

07.01.2022 07:18
İngiltere'de bekar bir erkek eş bulma umuduyla bilboardlara ilan verdi

İngiltere'de bekar bir erkek, başkent Londra ve Birmingham kentinde eş bulma umuduyla kiraladığı büyük bilboardlara ilan verdi.

İngiltere'de bekar bir erkek, başkent Londra ve Birmingham kentinde eş bulma umuduyla kiraladığı büyük bilboardlara ilan verdi.

Muhammed Malik isimli 29 yaşındaki finans danışmanı, reklam panolarına, "Beni görücü usulü evlilikten kurtarın" ifadesine yer verdi.

Bu konsepte karşı olmadığını belirten Malik, kendisi tarafından birilerini bulmanın önceliği olduğunu söyledi.

Bugüne kadar eş arayışı sonuçsuz kalan Malik, ilan kapsamında kendisine "findmalikawife.com" (Malik'e bir eş bulun) isimli bir web sitesi de kurdu.

Cumartesi günü reklam panolarında yayımlanan ilanın ardından yüzlerce mesaj aldığını belirten Malik, "Henüz mesajları okumaya fırsatım olmadı. Birazcık zamana ihtiyacım olacak. Bu kısmı düşünmemiştim" dedi.

Reklam panolarına ilan vermeden önce kadınlarla tanışmak için birkaç yol denediğini belirten Malik, şunları söyledi:

"Ben Pakistan köklerine sahibim. Bu yüzden bize söylenen ilk şey teyzelerin gücüdür."

Ancak Malik bu yöntemin de işe yaramadığını ifade etti.

Ardındansa bazı flört uygulamalarını da denediğini, bunlar neticesinde bazı flörtlerinin de olduğunu ifade eden Malik, "bunların kendisini garip hissettirdiğini" dile getirdi.

En nihayetinde ise Malik, bir arkadaşı tarafından ortaya artılan, "Kendi reklamını yapsana" önerisini takip etti:

"En kötü ne olabilir ki diye düşündüm ve yaptım."

Söz konusu reklam panoları 14 Ocak'a kadar Malik'in ilanlarına ev sahipliği yapacak.

Malik bu konuda ailesinden destek alsa da, "İlk başta annemi ikna etmek biraz zordu" diye bir itirafta da bulundu.

Malik, ideal eş tanımını ise şu sözlerle yaptı: "Müslüman inancını paylaşmalı ve aile ile ayak uydurabilmeli."

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Birmingham, England, Finans, Londra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de bekar bir erkek eş bulma umuduyla bilboardlara ilan verdi - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: İngiltere'de bekar bir erkek eş bulma umuduyla bilboardlara ilan verdi - Son Dakika
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