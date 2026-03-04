İngiltere'de casusluk soruşturması: İşçi Partili vekilin eşi gözaltında - Son Dakika
İngiltere'de casusluk soruşturması: İşçi Partili vekilin eşi gözaltında

04.03.2026 20:52
İngiltere'de Çin adına casusluk yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında üç kişi gözaltına alındı. Londra Metropolitan Polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan kişilerden birinin iktidardaki İşçi Partisi milletvekili Joani Reid'in eşi David Taylor olduğu bildirildi.

İngiltere'de Çin adına casusluk yaptıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Londra Metropolitan Polisi, gözaltına alınan kişilerden birinin iktidardaki İşçi Partisi milletvekili Joani Reid'in eşi David Taylor olduğunu açıkladı.

LONDRA, GALLER VE İSKOÇYA'DA OPERASYON

Londra Metropolitan Polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, soruşturma kapsamında Londra'da 39 yaşında bir kişinin, Galler'in Powys ve Pontyclun kentlerinde ise 68 ve 43 yaşlarında iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polis ekiplerinin Londra'nın yanı sıra İskoçya'daki East Kilbride ve Galler'in Cardiff kentlerinde üç farklı adreste arama gerçekleştirdiği belirtildi.

Londra Metropolitan Polisi Terörle Mücadele Müdürü Helen Flanagan, yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirterek, olayın toplum açısından herhangi bir güvenlik riski oluşturmadığını ifade etti.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ MİLLETVEKİLİ EŞİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre gözaltına alınan kişilerden biri, İşçi Partisi'nin East Kilbride and Strathaven bölgesi milletvekili Joani Reid'in eşi David Taylor.

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Sky News'e konuşan Reid, eşinin gözaltına alındığını doğruladı.

"EŞİMİN YASALARI İHLAL ETTİĞİNİE DAİR BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Reid açıklamasında, eşinin herhangi bir yasa ihlali yaptığına dair bir işaret görmediğini söyledi. "Eşimin işlerinin bir parçası değilim. Ben ve çocuklarım yürütülen soruşturmanın parçası değiliz" diyen Reid, Çin ile herhangi bir bağlantısı olmadığını da vurguladı.

Reid ayrıca hayatında hiç Çin'e gitmediğini, Çin hakkında parlamentoda konuşma yapmadığını ya da soru sormadığını belirtti.

"ÇİN HAYRANI DEĞİLİM"

Milletvekili Reid, görev süresi boyunca Çinli diplomatlar, hükümet yetkilileri ya da iş insanlarıyla herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini de dile getirdi. Reid, "Herhangi bir şekilde Çin hayranı değilim" ifadelerini kullandı.

