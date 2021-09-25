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İngiltere'de hükümet, benzin kuyruklarına yol açan krize çözüm arıyor - Son Dakika
BBC

İngiltere'de hükümet, benzin kuyruklarına yol açan krize çözüm arıyor

25.09.2021 14:57
İngiltere'de hükümet, benzin kuyruklarına yol açan krize çözüm arıyor, System.String[]

İngiltere'de TIR şoförü açığından kaynaklanan akaryakıt tedariki sorunları ve tüketicilerin 'panik halinde' araç depolarını doldurmaya yönelmesi nedeniyle benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu.

İngiltere'de TIR şoförü açığından kaynaklanan akaryakıt tedariki sorunları ve tüketicilerin 'panik halinde' araç depolarını doldurmaya yönelmesi nedeniyle benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu.

Bazı istasyonlar, akaryakıtları kalmadığı için kapanmak zorunda kaldı.

Yetkililer, tedarik zincirindeki aksamadan ziyade, tüketicilerin "panik halinde satın alma" çabasıyla benzin istasyonlarına yönelmesinin akaryakıt kıtlığına yol açtığını belirtiyor.

Uzun kuyrukların oluşması üzerine polis yetkilileri de araç sahiplerini, depo doldurma konusunda "sağduyulu" davranmaya çağırdı.

Karayolu Taşımacılığı Derneği'ne göre, İngiltere'de TIR şoförü açığı 100 bine ulaşmış durumda.

Covid salgınının yanı sıra İngiltere'nin Brexit ile Avrupa Birliği'nden ayrılması ve diğer AB ülkelerinden şoför olarak çalışmak için gelenlerin azalması nedeniyle tedarik sıkıntısıyla ilgili sorunların ağırlaştığı belirtiliyor.

Hükümetten, şoförler için geçici vize çözümü

Hükümet, TIR şoförü açığına çözüm bulmak için yabancı şoförlerin İngiltere'de çalışmak üzere geçici vize almasını sağlayacak bir plan üzerinde çalışıyor. Planın detaylarının Pazar günü açıklanması bekleniyor.

Bu amaçla göçmenlik yasalarında yapılacak değişikliklerin belli bir dönemle sınırlı tutulacağı vurgulanıyor.

Şoför olarak çalışacak 5000 civarında kişiye geçici vize verilebileceği belirtiliyor.

Hükümet, petrol rafinerilerinde yakıt sıkıntısı olmadığını belirterek, panik nedenli satın alma yoluna gidilmemesi çağrısı yaptı.

İngiltere'de hükümet, benzin kuyruklarına yol açan krize çözüm arıyor
İngiltere'de hükümet, benzin kuyruklarına yol açan krize çözüm arıyor

Akaryakıt, England, Tragger, Benzin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de hükümet, benzin kuyruklarına yol açan krize çözüm arıyor - Son Dakika Dünya

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