İngiltere\'de Kadın Polis, Evsiz Adamı Tekmeleyerek Hastanelik Etti

İngiltere'de kadın polis, Sudanlı olduğu belirtilen evsiz siyahi adamı yerde sürükledikten sonra defalarca karnına tekme attı.
Olayın ardından yaralanan ve hastaneye kaldırılan adamın idrarından kan çıktı.
Emniyet yetkilileri,memurun eylemlerinin 'beklediğimiz standartların altında kaldığını' ve olayın ardından 'ele alındığını' belirtirken, evsizlikle mücadele eden kuruluş Crisis, durumu 'korkunç ve insanlık dışı' olarak tanımladı.
BBC'ye konuşan 31 yaşındaki adam, İngiltere'de kalmahakkını elde ettiğini ve son üç yıldır burada yaşadığını söyledi.
Manchester Belediye Binası yakınındaki diğer evsiz mültecilerle birlikte kaldığı yere uyuduğunu açıkladı ve genellikle her sabah belediye yetkilileri tarafından uyandırıldığını belirtti. Ancak bu sefer bir polis memuru tarafından uyandırıldı.
Sudanlı adam şunları söyledi: 'Polis bana uyanmama söyledi. Ben de hava soğuk olduğu için başka yere gidemeyeceğimi söyledim. Ama ayağıyla karnıma bastı. Bana sorunlar yaşattı - ateşim çıktı ve birkaç saat sonra idrarımda kan gördüm.'
Adam, emniyetin kendisinden özür dilediğini ve kendisi için bir konaklama yeri bulunduğunu söyledi.
Crisis'in CEO'su Matt Downie, BBC'ye şunları söyledi: 'Sokakta yaşayan insanların bu tür insanlık dışı muamelelere maruz kalması, korkunç bir şey.
'Eğer polis bu şekilde davranırsa, halkın sokakta yaşayanlara nasıl davranmasını bekliyoruz?
'Burada bir sorun olduğunu biliyoruz, insanların düzenli olarak kötü muameleye maruz kaldığını ve sokaklarda insanlara kötü şeyler yapıldığını biliyoruz.'
Bir Greater Manchester Polis sözcüsü şunları söyledi: 'Memurun davranışları, özellikle topluluğun tüm üyelerine saygı duyma konusundaki beklentilerimizin altında kaldı ve memurun eylemleri ele alındı.
'Şehir Merkezi'nden sorumlu Müdür, kişisel olarak memur ile görüştü ve davranışlarının kabul edilemez olduğunu ve tekrarlanmaması gerektiğini net bir şekilde belirtti.
Bu şoke edici olay, Birleşik Krallık'ta sokaklarda yaşayanlara yönelik artan şiddeti bir kez daha göz önüne serdi.
Son Dakika › Dünya › İngiltere'de Kadın Polis, Evsiz Adamı Tekmeleyerek Hastanelik Etti - Son Dakika
Çin, zayıflayan ekonomisini güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi adımı açıkladı ve 2024 için de yüzde 5 civarında 'iddialı' bir büyüme hedefi belirledi.
Gazze Şeridi'nde İsrail ablukası altında yaşayan Filistinliler, elektrik kesintisi, yakıt ve temel ihtiyaç malzemelerinin eksikliği gibi zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışıyor. Giysi ihtiyacını karşılamak için dikiş makinesini kullanmak zorunda kalan terziler, bisiklet mekanizmasıyla çalıştırıyor. Telefonları şarj etmek için güneş panellerini kullanan Filistinliler, yemek pişirmek için ise tenekelerden oluşturdukları fırın ve ocakları kullanıyor. Uluslararası yardım kuruluşları ve ülkeler, Gazze Şeridi'ne yardımların girişini sağlamak için İsrail'e çağrıda bulunuyor.
Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ramazan ayı boyunca Samsun, Ordu ve Sinop'ta iftar verileceği açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde ramazan sofralarının kurulacağı belirtilerek, ihtiyaç sahipleri ve dileyen herkese hizmet verileceği vurgulandı. Samsun'da Batıpark Niyazi Kesim Restoran, Ordu'da Ordu Ulu Cami Sultan Köşk İslami Salon, Sinop'ta ise Sinop Üniversitesi Gençlik Yaşam Merkezi'nde iftar sofraları kurulacak.
İzmir Valiliği, Urla ilçesinde acil iniş yapan askeri helikopterdeki 3 kişilik mürettebatta yer alan 1 personelin yaralandığını bildirdi. Helikopterdeki diğer 2 personel ise yara almadan kurtuldu. Milli Savunma Bakanlığı ise olayın teknik arıza nedeniyle gerçekleştiğini ve yaralanan personelin durumunun hafif olduğunu açıkladı.
Suudi Arabistan, QSS Şirketi tarafından üretilen Sarah ve Muhammed adlı robotları tanıttı. Tanıtım sırasında yaşanan ilginç olay sosyal medyada alay konusu oldu. Robot Muhammed'in El Arabiya TV'nin kadın muhabirini taciz ettiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.
İzmir'in Urla ilçesinde boş araziye zorunlu iniş yaptığı esnada yan yatan helikopterde bulunan 3 kişiden 1'i yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazanın teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?