İngiltere'de kısıtlamalar kalktı! Bilim Kurulu üyeleri isyan etti: İnsanların üçte birini öldürecek

İngiltere'de başbakan Boris Johnson'ın Covid-19 yasaklarını kaldırması hem ülkede hem de dünya genelinde gündem olmaya devam ediyor.

BAŞBAKANA RAPOR SUNULDU

Johnson'ın yaklaşık 2 yıldır devam eden kısıtlamaları, "Covid-19'la yaşama stratejisi" kapsamında kaldırma kararını bugün açıklaması beklenirken, İngiliz bilim kurulu üyeleri (SAGE) tarafından Johnson'a bir rapor sunulduğu ortaya çıktı.

BİLİM KURULU ÜYELERİ BİLİMSEL OLARAK AÇIKLADI

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan haberde, bilim kurulu üyelerinin Covid-19'un yeni varyantlarının çok sayıda ölüme sebebiyet verebileceğini bilimsel olarak açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson.

KISITLAMALARIN KALDIRILMASI DAHA ÖLÜMCÜL BİR VARYANTA SEBEBİYET VEREBİLİR

Raporda, "Omicron varyantının daha hafif olması sadece bir şans. Yetkililer virüs ortadan kalkmış gibi davranamaz" ifadesi kullanıldı. Hazırlanan raporda, Covid-19 kısıtlamalarının erken kaldırılmasının yeni ve daha ölümcül bir varyanta sebebiyet verebileceği de kaydedildi.

"ÖLÜM ORANI YÜZDE 35'E ÇIKABİLİR"

Bilim kurulu üyeleri tarafından hazırlanan raporda, "Covid-19'un ve gelecekteki varyantların uzun vadedeki etkileri henüz bilinmediği için kısıtlamalar devam etmeli. Sıradaki Covid-19 varyantı bulaştığı insanların üçte birini öldürebilir" denildi.

Bilim kurulu üyelerinin tartıştığı raporlardan birinde ise Covid-19'un insanları öldürme oranının yüzde 10 seviyelerinde olduğu belirtilirken MERS virüsü gibi bir salgının ortaya çıkmasında ise virüsün öldürme oranının yüzde 35 seviyelerine çıkabileceği öne sürüldü.