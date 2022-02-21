Üye Girişi
İngiltere'de kısıtlamalar kalktı! Bilim Kurulu üyeleri isyan etti: İnsanların üçte birini öldürecek - Son Dakika

İngiltere'de kısıtlamalar kalktı! Bilim Kurulu üyeleri isyan etti: İnsanların üçte birini öldürecek

21.02.2022 15:09
İngiltere'de kısıtlamalar kalktı! Bilim Kurulu üyeleri isyan etti: İnsanların üçte birini öldürecek

İngiltere'de yaklaşık 2 yıldır devam eden koronavirüs kısıtlamaları başbakan Boris Johnson tarafından kaldırıldı. SAGE kısaltmasıyla da bilinen bilim kurulu üyelerinden karara tepki geldi. Bilim insanları konu ile ilgili, "Sıradaki Covid-19 varyantı, hastalanan bireylerin üçte birini öldürebilir" uyarısında bulundu.

İngiltere'de başbakan Boris Johnson'ın Covid-19 yasaklarını kaldırması hem ülkede hem de dünya genelinde gündem olmaya devam ediyor.

BAŞBAKANA RAPOR SUNULDU

Johnson'ın yaklaşık 2 yıldır devam eden kısıtlamaları, "Covid-19'la yaşama stratejisi" kapsamında kaldırma kararını bugün açıklaması beklenirken, İngiliz bilim kurulu üyeleri (SAGE) tarafından Johnson'a bir rapor sunulduğu ortaya çıktı.

BİLİM KURULU ÜYELERİ BİLİMSEL OLARAK AÇIKLADI

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan haberde, bilim kurulu üyelerinin Covid-19'un yeni varyantlarının çok sayıda ölüme sebebiyet verebileceğini bilimsel olarak açıkladı.

Yasakların kaldıran İngiltere'de bilim kurulu üyeleri tepkili: Yeni varyant, bulaştığı insanların üçte birini öldürecek
İngiltere Başbakanı Boris Johnson.

KISITLAMALARIN KALDIRILMASI DAHA ÖLÜMCÜL BİR VARYANTA SEBEBİYET VEREBİLİR

Raporda, "Omicron varyantının daha hafif olması sadece bir şans. Yetkililer virüs ortadan kalkmış gibi davranamaz" ifadesi kullanıldı. Hazırlanan raporda, Covid-19 kısıtlamalarının erken kaldırılmasının yeni ve daha ölümcül bir varyanta sebebiyet verebileceği de kaydedildi.

"ÖLÜM ORANI YÜZDE 35'E ÇIKABİLİR"

Bilim kurulu üyeleri tarafından hazırlanan raporda, "Covid-19'un ve gelecekteki varyantların uzun vadedeki etkileri henüz bilinmediği için kısıtlamalar devam etmeli. Sıradaki Covid-19 varyantı bulaştığı insanların üçte birini öldürebilir" denildi.

Bilim kurulu üyelerinin tartıştığı raporlardan birinde ise Covid-19'un insanları öldürme oranının yüzde 10 seviyelerinde olduğu belirtilirken MERS virüsü gibi bir salgının ortaya çıkmasında ise virüsün öldürme oranının yüzde 35 seviyelerine çıkabileceği öne sürüldü.

YORUMLAR
500
İngiltere'de kısıtlamalar kalktı! Bilim Kurulu üyeleri isyan etti: İnsanların üçte birini öldürecek İngiltere'de kısıtlamalar kalktı! Bilim Kurulu üyeleri isyan etti: İnsanların üçte birini öldürecek İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Covid-19 testi pozitif çıktı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Covid-19 testi pozitif çıktı İngiltere Başbakanı Johnson: 'Rusya 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor' İngiltere Başbakanı Johnson: "Rusya 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor"

Boris Johnson, Koronavirüs, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de kısıtlamalar kalktı! Bilim Kurulu üyeleri isyan etti: İnsanların üçte birini öldürecek - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
15:09 İngiltere'de kısıtlamalar kalktı! Bilim Kurulu üyeleri isyan etti: İnsanların üçte birini öldürecek
15:08 Artan elektrik zamları sonrası vatandaş çileden çıkmıştı! Şimdi yeni düzenleme geliyor
15:01 A Spor'un eski muhabiri TFF önünde ceket yakmıştı! 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı
14:47 Tacettin Bayır'dan Akbaşoğlu'na abaküs önerisi: Kargoya biraz sonra vereceğim bu abaküs ile biraz matematik çalışmasıdır
14:45 Korkunç! 64 yaşındaki emekli hemşireyi önce arabasıyla çarparak öldürdü! Sonra ölü bedenini günlerce istismar etti
14:37 Ali Koç işi bitirdi! Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçe'de! Bonservis bedeli 20 milyon Euro
14:25 Balık kimseye yaranamadı: Satıcı ucuz diyor, vatandaş pahalı!
14:22 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Yıldız Kumru'ya gördüklerini söyleyecek mi?
14:21 Hande Erçel'den sonra kendini boksa verdi! "Yüksel ve ışılda" notu dikkat çekti
14:15 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Kartal, Korkmaz'ın tehdidini farkeder
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 15:16:33. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de kısıtlamalar kalktı! Bilim Kurulu üyeleri isyan etti: İnsanların üçte birini öldürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement