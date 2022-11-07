Dünya genelinde tavuk fiyatlarının yükselmesinin ardından şimdi de salgın korkusu yaşanıyor. İngiltere'de son yılların en büyük kuş gribi salgının ardından bu sefer de yamyam tavuk paniği başladı.
Kümeslerde kilitli kalan tavukların 'yamyam tavuk' adı verilen virüsten etkilenmelerinin ardından birbirlerini yemeye başladıkları belirtildi. Tavukların ortalığı kan gölüne çevirdiği öğrenildi.
Yaşanan salgından en fazla darbeyi de çiftçiler aldı. Kümeslerinde şu anda çok ciddi miktarda kayıp olan çiftçiler, kara kara ne yapacaklarını düşünüyor. Uzmanlar da salgına karşı önlem almak amacıyla acil olarak çalışma başlattı.
Son Dakika › Dünya › Çiftçiler kümeslerde dehşet saçan yamyam tavuklar nedeniyle perişan oldu - Son Dakika