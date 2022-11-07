Çiftçiler kümeslerde dehşet saçan yamyam tavuklar nedeniyle perişan oldu - Son Dakika
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Çiftçiler kümeslerde dehşet saçan yamyam tavuklar nedeniyle perişan oldu

07.11.2022 15:09
Çiftçiler kümeslerde dehşet saçan yamyam tavuklar nedeniyle perişan oldu

İngiltere'de yamyam tavuk paniği yaşanıyor. Kilitli kaldıkları kümeste birbirlerini yiyen ve ortalığı kan gölüne döndüren tavuklar nedeniyle çok ciddi miktarda kayıplar veren çiftçiler perişan halde.

Dünya genelinde tavuk fiyatlarının yükselmesinin ardından şimdi de salgın korkusu yaşanıyor. İngiltere'de son yılların en büyük kuş gribi salgının ardından bu sefer de yamyam tavuk paniği başladı.

Yamyam tavuklar kümeste dehşet saçtı! Manzarayı gören çiftçiler perperişan halde

BİRBİRLERİNİ YİYORLARLAR

Kümeslerde kilitli kalan tavukların 'yamyam tavuk' adı verilen virüsten etkilenmelerinin ardından birbirlerini yemeye başladıkları belirtildi. Tavukların ortalığı kan gölüne çevirdiği öğrenildi.

Yamyam tavuklar kümeste dehşet saçtı! Manzarayı gören çiftçiler perperişan halde

ÇİFTÇİLER PERİŞAN DURUMDA

Yaşanan salgından en fazla darbeyi de çiftçiler aldı. Kümeslerinde şu anda çok ciddi miktarda kayıp olan çiftçiler, kara kara ne yapacaklarını düşünüyor. Uzmanlar da salgına karşı önlem almak amacıyla acil olarak çalışma başlattı.

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