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İngiltere'de ordu, benzin istasyonlarına akaryakıt dağıtımına Pazartesi başlıyor - Son Dakika
BBC

İngiltere'de ordu, benzin istasyonlarına akaryakıt dağıtımına Pazartesi başlıyor

02.10.2021 12:26
İngiltere'de ordu, benzin istasyonlarına akaryakıt dağıtımına Pazartesi başlıyor, System.String[]

İngiltere hükümeti, askeri personelin Pazartesi gününden itibaren ülkedeki akaryakıt istasyonlarına benzin dağıtmaya başlayacağını açıkladı.

İngiltere hükümeti, askeri personelin Pazartesi gününden itibaren ülkedeki akaryakıt istasyonlarına benzin dağıtmaya başlayacağını açıkladı.

100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 askeri personel, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlayacak.

Bakanlar ayrıca, yurt dışında yaşayan 300 kadar akaryakıt tankeri sürücüsünün Mart ayının sonuna kadar İngiltere'de çalışmasına imkan sağlanacağını duyurdu.

Şoför sıkıntısının akaryakıt dağıtımını aksatması nedeniyle hafta içinde benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşmuştu.

Vatandaşlar ihtiyaçlarından fazlasını satın almazlarsa yeterli yakıt olduğunu savunan bakanlar, benzin istasyonu önündeki kuyrukların azaldığını ve şu anda satılandan daha fazla yakıtın sağlandığını söylüyor.

Ancak ülkenin bazı bölgelerinin diğerlerinden daha kötü etkilendiğini de kabul ediyorlar.

İngiltere'deki 8,300 benzin istasyonunun yaklaşık 5,500'ünü temsil eden Petrol Perakendecileri Derneği Başkanı Brian Madderson, İskoçya, İngiltere'nin kuzeyi ve ortasındaki bazı bölgelerin diğerlerinden daha iyi durumda olduğunu söyledi.

Fakat Madderson BBC'ye yaptığı açıklamada, akaryakıt sıkıntısının başkent Londra ve ülkenin güneydoğusunda "büyük bir sorun" olmaya devam ettiğini kaydetti.

Madderson, sürücüleri önümüzdeki hafta akaryakıt fiyatlarında bir artış görecekleri konusunda uyardı, ancak bunun akaryakıt sıkıntısından değil, "küresel faktörler" yüzünden olacağını belirtti.

Muhalefetten 'acil eylem' çağrısı

Hükümet, askeri personelin şu anda nakliye tesislerinde eğitim gördüğünü ve Pazartesi gününden itibaren "yakıt stoklarının daha da artmasına yardımcı olmak" için ülke çapında yakıt tedarik etmek üzere yola çıkacaklarını söyledi.

Savunma Bakanı Ben Wallace, personelin hafta içindeki eğitimi takiben bu hafta sonu sürücülerle birlikte çalışacağını söyledi.

İngiltere'de geçici olarak çalışmasına izin verilen 300 akaryakıt tankeri sürücüsüne ek olarak, Ekim sonundan 28 Şubat'a kadar çalışabilecek 4,700 gıda nakliye sürücüsüne de geçici vize veriliyor.

Geçici vize sağlanacak 5,500 kümes hayvanları işçisi de Ekim sonundan 31 Aralık'a kadar ülkede kalabilecek.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, vizeleri hızlandırmak için "acil eyleme" geçilmesi çağrısı yaptı.

Ancak Başbakan Boris Johnson, nakliye endüstrisini düşük ücretli göçmen işçilere fazla bağımlı olmakla suçladı.

Johnson, İngiltere'nin, kitlesel göç yoluyla İngiliz işçiler için "düşük ücretli, düşük vasıflı işgücü gerektiren bir ekonomi" yaratılarak geçmişin "hatalarını" tekrarlamasına izin vermeyeceğini de sözlerine ekledi.

Nakliye sektörü ise sürücü sıkıntısının zaten var olduğunu, ancak durumun salgın, Brexit, yaşlanan işgücü, düşük ücretler ve kötü çalışma koşulları gibi faktörler nedeniyle daha da kötüleştiğini söylüyor.

Analiz: Politika muhabiri Pete Saull

Akaryakıt istasyonlarının önünde kuyruklar oluşmaya başladıktan bir haftadan fazla bir süre sonra, 200'den biraz daha az askeri personel yollara çıkacak.

Bakanlar, yerleşim bölgelerine yanıcı maddeler taşıyan büyük tankerleri kullanacak askeri personeli yetiştirmenin zaman aldığını söylüyor.

Benzin istasyonlarına yakıt sağlanmasına yardım edecek olsalar da, hükümet içinde silahlı kuvvetlere başvurmanın ters tepebileceğine dair bir endişe var.

Akaryakıt tankerlerini askerlerin kullandığını görmek endişeli sürücülere nasıl bir mesaj verecek? Panik yaratıp ihtiyaç fazlası satın almalara yol açar mi?

Bakanlar durumun istikrar kazanacağından eminler, ancak daha acil önlem almaları için baskı altındalar.

Orduyu konuşlandırma kararının yanı sıra, daha geniş kapsamlı vize planının yürürlüğe girmesinden birkaç hafta önce, denizaşırı ülkelerden 300'e kadar tanker sürücüsünün İngiltere'ye girişine izin verilmesi dikkate değer.

İngiltere'de ordu, benzin istasyonlarına akaryakıt dağıtımına Pazartesi başlıyor
İngiltere'de ordu, benzin istasyonlarına akaryakıt dağıtımına Pazartesi başlıyor

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Son Dakika Dünya İngiltere'de ordu, benzin istasyonlarına akaryakıt dağıtımına Pazartesi başlıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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