İngiltere'de milyonluk kaza! Lüks otomobiller yola savruldu - Son Dakika

İngiltere'de milyonluk kaza! Lüks otomobiller yola savruldu

Son Güncelleme: 25.08.2023 17:32

İngiltere'nin Kent şehrinde otomobil taşıyan bir tırın devrildiği ihbarı alındı. Tırın kasa kısmının açılması sonucu dokuz lüks otomobil yola savruldu.

İngiltere'de Aston Martin, Lamborghini ve BMW gibi milyonlarca pound değerindeki dokuz lüks otomobili taşıyan tır devrildi. Kazada lüks otomobiller yola savruldu.

İngiltere'de tır devrildi, milyonlarca dolar değerindeki otomobiller yola savruldu

OTOMOBİLLER HASAR GÖRDÜ

Londra'nın doğusundaki Kent şehrinde meydana gelen kazada, tırın şoförü hafif şekilde yaralanırken Mercedes, Lamborghini, Aston Martin ve BMW gibi farklı markalardaki 9 otomobilde ciddi hasar oluştu.

İngiltere'de tır devrildi, milyonlarca dolar değerindeki otomobiller yola savruldu

YARIŞ PİSTİNDE KULLANILIYORLARDI

Öte yandan araçların, yarış pistinde sürüş deneyimi yaşamak isteyen kişiler tarafından kullanıldığını bildirildi.

İngiltere'de tır devrildi, milyonlarca dolar değerindeki otomobiller yola savruldu
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya İngiltere'de milyonluk kaza! Lüks otomobiller yola savruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de milyonluk kaza! Lüks otomobiller yola savruldu - Son Dakika
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