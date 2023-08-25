İngiltere'de milyonluk kaza! Lüks otomobiller yola savruldu

İngiltere'de Aston Martin, Lamborghini ve BMW gibi milyonlarca pound değerindeki dokuz lüks otomobili taşıyan tır devrildi. Kazada lüks otomobiller yola savruldu.

OTOMOBİLLER HASAR GÖRDÜ

Londra'nın doğusundaki Kent şehrinde meydana gelen kazada, tırın şoförü hafif şekilde yaralanırken Mercedes, Lamborghini, Aston Martin ve BMW gibi farklı markalardaki 9 otomobilde ciddi hasar oluştu.

YARIŞ PİSTİNDE KULLANILIYORLARDI

Öte yandan araçların, yarış pistinde sürüş deneyimi yaşamak isteyen kişiler tarafından kullanıldığını bildirildi.