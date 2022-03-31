İngiltere'de ücretsiz Covid testinin son günü: Bilim insanları kaygılı - Son Dakika
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BBC

İngiltere'de ücretsiz Covid testinin son günü: Bilim insanları kaygılı

31.03.2022 20:23
İngiltere'de ücretsiz Covid testinin son günü: Bilim insanları kaygılı

İngiltere'de Covid salgını süresince parasız olarak yapılan ve dağıtılan testler yarından itibaren parayla satılacak.

İngiltere'de herkese ücretsiz Covid testi uygulaması yarından itibaren son bulurken uzmanlar halka virüse karşı dikkatli olma çağrısı yaptı.

Hükümetin baş bilim danışmanı Patrick Vallance temkinli yaklaşımda en küçük bir zaafın, virüsün zaten yüksek olan yayılma oranının iyice fırlamasına yol açabileceğini söyledi.

Son tahminlere göre Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere, Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya'da ortalama her 16 kişiden biri şu anda Covid geçiriyor.

1 Nisan tarihinden itibaren, şimdiye kadar bedava dağıtılan ve evlerde de yapılabilen hızlı antijen testleri paralı olacak. Bazı merkezi eczanelerde bir testin fiyatı 2 sterlin olarak belirlendi.

"Testlerin üç önemli etkisi var. Hastalığın yaygınlığının izlenmesi bakımından önemli, temkinli davranmaya yöneltiyor ve virüs karşısında en zayıf durumdakileri korumak bakımından faydalı" diye konuşan Bilim baş danışmanı Patrick Vallance, sözlerine şöyle devam etti:

"Nüfus içerisinde test yapmayı büyük ölçüde azaltırsanız, temkinli yaklaşımın da azalması kaçınılmaz bence ve bu da hastalığın daha hızlı yayılmasına yol açacaktır. Virüs yok olmuş değil. "

Görüştüğümüz bazı eczacılar, testler paralı olduğunda insanların buna nasıl tepki göstereceğini, test oranının ne kadar azalacağını kestirmenin güç olduğunu söylüyor.

Eczacı Temi Gabiyi, BBC'ye "İnsanlar test yaptıramazsa, kendisini karantinaya alamazsa, korkarım hastalığın yayılma hızı yükselmeye devam edecek" dedi.

Bu arada İngiltere'de 300 bini aşkın insan testlerin bedava yapılmasını talep eden bir dilekçeye imza attı.

Hükümet herkese bedava test dağıtımının artık durdurulabileceğini çünkü aşılar ve antiviral ilaçların artık hastalığın şiddetli geçmesini önlediğini söylüyor.

Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) bizzat hastalarla çalışan personeli için testler hala bedava olacak. Ama gönüllü bakım çalışanları bu haktan yararlanamayacak.

Bakım Çalışanları Birliği Başkanı Helen Walker bunun, düşünülmeden atılmış bir adım olduğunu söyledi ve "Bu karar, gönüllü bakım işçilerinin salgın dönemi boyunca ve hâlâ yaptıkları hizmete saygı duyulmadığı ve hiç anlaşılmadığını gösteriyor" dedi.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Kurumu Başkanı Jenny Harries ülkede salgının gidişinin hâlâ bilinemezliklerle dolu olduğunu ve bunu kabullenmek gerektiğini söyledi.

Harries sözlerini, "Pandemi kendi döngüsünü izliyor ve önümüzdeki diyelim ki 18 aydan 2 yıla kadarki dönemde de nasıl gelişeceği büyük ölçüde belirsiz. Bence bu konuda herkes hemfikir. Yayılma oranları konusunda sürekli uyanık olmak ve yeni varyantlara karşı gereken önlemleri almak durumundayız" diye sürdürdü.

İskoçya ve Kuzey İrlanda'da Nisan ayı boyunca ücretsiz test uygulaması kısmen sürecek.

Galler'de ise ücretsiz test uygulaması Haziran ayı sonuna kadar devam ediyor.

İngiltere'de ücretsiz Covid testinin son günü: Bilim insanları kaygılı
İngiltere'de ücretsiz Covid testinin son günü: Bilim insanları kaygılı
İngiltere'de ücretsiz Covid testinin son günü: Bilim insanları kaygılı
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SON DAKİKA: İngiltere'de ücretsiz Covid testinin son günü: Bilim insanları kaygılı - Son Dakika
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