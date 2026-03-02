İngiltere\'den ABD Üssü Açıklaması

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, "ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz üssünü kullanmadı" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili İngiltere Parlamentosu'nda konuştu. İngiltere'nin, aldığı karar doğrultusunda İsrail ile ABD tarafından yürütülen hava saldırılarında yer almadığını kaydeden Starmer, "Biz, müzakere yoluyla varılmış, İran'ın nükleer silah geliştirme arzusundan vazgeçtiği ve bölgede istikrarsızlaştırma adımlarına son verdiği bir anlaşmanın bölge için en iyisi olduğuna inanıyoruz. Tüm İngiliz hükümetlerinin uzun süredir sahip olduğu duruş budur. ABD Başkanı Donald Trump, hava saldırılarına katılmama kararımı doğru bulmadı. Benim görevim Britanya'nın ulusal çıkarlarını değerlendirmektir. Bunu yaptım ve kararımın arkasındayım" ifadelerini kullandı.

Starmer, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail'e saldırmasının tansiyonu yükseltmeye yönelik bir adım olduğunu vurgulayarak, "İran'ın adımları, silahlı kuvvetlerimiz için de risk oluşturuyor. Cumartesi günü, 300 İngiliz personelin bulunduğu Bahreyn'deki askeri üs vuruldu. Bazısı yüzlerce metre uzaklıktaydı" değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) İngiliz üssü Akrotiri'nin hedef alınmasına değinen Starmer, "Kıbrıs'taki üslerimizin ABD bombardıman uçakları tarafından kullanılmadığını söylemek benim için çok önemli. Kıbrıs'taki dost ve müttefiklerimizin güvenliği de bizim için kritik öneme sahip. Kıbrıs'taki Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrotiri üssüne yönelik saldırının bizim aldığımız bir karara cevap olarak yapılmadığını açıkça söylemeliyim. Değerlendirmelerimiz, söz konusu dronun bizim açıklamalarımızdan önce havalandığını gösteriyor" diye konuştu.

'HAVADAN REJİM DEĞİŞİKLİĞİ OLACAĞINA İNANMIYORUM'

Starmer, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün İran'ı durdurmayacağını belirterek, "Hatta, sivillere yönelik yaklaşımları daha pervasız ve tehlikeli hale geliyor. Kasıtlı olarak askeri varlığımızı hedef almakla kalmıyorlar, ayrıca bölgede ekonomik hedefler üzerine de çalışıyorlar" açıklamasını yaptı.

İngiltere'nin buna cevap vermek zorunda olduğunun altını çizerek, savunma amacıyla bölgedeki İngiliz jetlerinin havalandığını dile getiren Starmer, "İran tehdidini durdurmanın tek yolu, füzeleri kaynağında, deposunda ya da fırlatma rampasında yok etmektir. ABD, İngiliz üslerini kısıtlı savunma amacımız doğrultusunda kullanmak istedi. Dün aldığımız kararla, bu çatışmada taraf olmayan bölge ülkelerini hedef alan İran roketlerini engellemek için bu talebi kabul ettik" dedi.

Starmer, İngiltere Parlamentosu'ndaki konuşmasında milletvekillerinin sorularını da yanıtladı. İran'da rejimin değişme ihtimaline yönelik soruya Starmer, "Hükümetimiz, rejim değişikliğinin havadan geleceğine inanmıyor" yanıtını verdi.