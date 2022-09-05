İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 48 saatlik siyasi krizin sonunda Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etti. Johnson'ın istifasının ardından Muhafazakar Parti liderliğine Liz Truss getirildi. Başkanlığının açıklandığı toplantıda söz alan Liz Truss, ilk icraatları hakkında da değerlendirmede bulundu.
Ruanda ile imzalanan göçmen sınır dışı programını Türkiye'nin de içinde olduğu farklı ülkelerle genişletmeye çalışacak. Truss, verdikleri sözleri 2 yıl içerisinde tutmak zorunda olduklarını dile getirdi.
İngiltere'de Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasındaki Muhafazakar Parti liderliği yarışı sona ererken, oylama sonucunda Liz Truss'ın yeni başbakan olduğu duyuruldu. Açıklanan oylama sonucu sonrasında Liz Truss, Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi olan "10 Numara"da göreve başlayacak.
Son Dakika › Dünya › İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var - Son Dakika