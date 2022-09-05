İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var

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İngiltere'nin yeni başbakanını tanıyalım! Vadettiği Türkiye planı pek iç açıcı değil

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 48 saatlik siyasi krizin sonunda Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etti. Johnson'ın istifasının ardından Muhafazakar Parti liderliğine Liz Truss getirildi. Başkanlığının açıklandığı toplantıda söz alan Liz Truss, ilk icraatları hakkında da değerlendirmede bulundu.

GÖÇMENLERİ TÜRKİYE'YE GÖNDERMEYE ÇALIŞACAK

Ruanda ile imzalanan göçmen sınır dışı programını Türkiye'nin de içinde olduğu farklı ülkelerle genişletmeye çalışacak. Truss, verdikleri sözleri 2 yıl içerisinde tutmak zorunda olduklarını dile getirdi.

RAKİBİ ESKİ MALİYE BAKANI SUNAK'TI

İngiltere'de Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasındaki Muhafazakar Parti liderliği yarışı sona ererken, oylama sonucunda Liz Truss'ın yeni başbakan olduğu duyuruldu. Açıklanan oylama sonucu sonrasında Liz Truss, Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi olan "10 Numara"da göreve başlayacak.