İngiltere istihbarat raporu: Herson'dan geri çekilmenin birkaç gün içinde gerçekleşmesi muhtemel - Son Dakika
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İngiltere istihbarat raporu: Herson'dan geri çekilmenin birkaç gün içinde gerçekleşmesi muhtemel

10.11.2022 12:36
İngiltere istihbarat raporu: Herson'dan geri çekilmenin birkaç gün içinde gerçekleşmesi muhtemel

İngiltere Savunma Bakanlığı'nca Rusya-Ukrayna savaşına dair yayımlanan istihbarat raporunda, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun dün Rus güçlerine, Ukrayna'nın Herson kentinde nehrin batı yakasından çekilme emri verdiği belirtilerek, "Savunma mevzileri ve geri çekilen kuvvetleri koruyan...

İngiltere Savunma Bakanlığı'nca Rusya- Ukrayna savaşına dair yayımlanan istihbarat raporunda, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun dün Rus güçlerine, Ukrayna'nın Herson kentinde nehrin batı yakasından çekilme emri verdiği belirtilerek, "Savunma mevzileri ve geri çekilen kuvvetleri koruyan topçu atışları ile geri çekilmenin birkaç gün içinde gerçekleşmesi muhtemeldir" denildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan istihbarat raporunda, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun dün Rus güçlerine, Ukrayna'nın Herson kentindeki Dnipro Nehri'nin batı yakasından çekilme emrini verdiği belirtilerek, "Ukrayna'daki Rus kuvvetlerinin komutanı General Sergei Surovikin, kararın başlıca nedeni olarak yeniden ikmal sorunlarını öne sürerek, Dnipro Nehri boyunca savunma mevzilerine çekileceklerini doğruladı" denildi.

İkmal yollarına yönelik Ukrayna saldırıları nedeniyle Rusya'nın Dnipro Nehri'nin batı yakasında güçlerini sürdürme kabiliyetinin baskı altına alındığı hatırlatılan raporda, Rus güçlerinin geri çekilirken birçok köprüyü tahrip ettiği ve Ukrayna güçlerinin ilerlemesini yavaşlatmak için mayınlar döşemiş olabileceği belirtildi.Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Herson'un batı yakasının kaybedilmesi, Rusya'nın, Odesa'ya ulaşan bir kara köprüsü olarak stratejik arzusunu gerçekleştirmesini büyük olasılıkla engelleyecektir. Sınırlı geçiş noktaları ile Rus kuvvetleri Dnipro Nehri'ni geçerken savunmasız kalacak. Savunma mevzileri ve geri çekilen kuvvetleri koruyan topçu atışları ile geri çekilmenin birkaç gün içinde gerçekleşmesi muhtemeldir."


Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya İngiltere istihbarat raporu: Herson'dan geri çekilmenin birkaç gün içinde gerçekleşmesi muhtemel - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere istihbarat raporu: Herson'dan geri çekilmenin birkaç gün içinde gerçekleşmesi muhtemel - Son Dakika
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