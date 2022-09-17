"Neden sizin geçit töreninizin parasını ödemek zorundayız" sorusunu duyan İngiltere Kralı Charles alandan kaçtı - Son Dakika
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"Neden sizin geçit töreninizin parasını ödemek zorundayız" sorusunu duyan İngiltere Kralı Charles alandan kaçtı

17.09.2022 14:08

İngiltere Kralı Charles, 2. Elizabeth'in ölümünün ardından Galler'de toplanan kalabalıkta hiç beklemediği muameleye maruz kaldı. Taziyeleri kabul eden Charles, bir İngilizin "Biz evlerimizi ısıtmak için uğraşırken, sizin geçit töreninizin parasını ödemek zorundayız. Vergi mükellefleri sizin için 100 milyon sterlin ödüyor. Ne için?" sorusu üzerine hemen alandan uzaklaştı.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in vefatı sonrasında başlayan törenler, 10 gündür devam ediyor. Kraliçe'nin cenaze töreni pazartesi gerçekleştirilecekken, ülkenin yeni hükümdarı Kral Charles, başsağlığı mesajlarını kabul etmeyi sürdürüyor.Kral Charles, naaşı görmeye gelen ve kendisine taziye iletmek isteyen kalabalıkla tek tek tokalaşıyor. Galler'in başkenti Cardiff'e giden Charles'ın bir vatandaşla yaşadığı ilginç anlar ise kameralara yansıdı.

"GEÇİT TÖRENİNİN PARASINI VERGİLERİMİZLE ÖDÜYORUZ"

Monarşiyi sorgulayan kalabalıktan biri, seslendiği İngiltere Kralı'na, yükselen enerji faturaları nedeniyle tepki gösterdi. Söz konusu kişi, "Biz evlerimizi ısıtmak için uğraşırken, sizin geçit töreninizin parasını ödemek zorundayız." dedi.

Taziyeleri kabul eden Kral Charles, duyduğu soru sonrasında hemen uzaklaştı

SORUYU DUYUNCA UZAKLAŞTI

O anlarda Charles'ın koruması hemen araya girdi. Tepkisini dile getirmeye devam eden kişi ise "Vergi mükellefleri sizin için 100 milyon sterlin ödüyor. Ne için?" diye sordu. Soruyu yanıtsız bırakan Kral Charles, o alandan ayrıldı.

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Son Dakika Dünya 'Neden sizin geçit töreninizin parasını ödemek zorundayız' sorusunu duyan İngiltere Kralı Charles alandan kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Neden sizin geçit töreninizin parasını ödemek zorundayız" sorusunu duyan İngiltere Kralı Charles alandan kaçtı - Son Dakika
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