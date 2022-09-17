İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in vefatı sonrasında başlayan törenler, 10 gündür devam ediyor. Kraliçe'nin cenaze töreni pazartesi gerçekleştirilecekken, ülkenin yeni hükümdarı Kral Charles, başsağlığı mesajlarını kabul etmeyi sürdürüyor.Kral Charles, naaşı görmeye gelen ve kendisine taziye iletmek isteyen kalabalıkla tek tek tokalaşıyor. Galler'in başkenti Cardiff'e giden Charles'ın bir vatandaşla yaşadığı ilginç anlar ise kameralara yansıdı.
Monarşiyi sorgulayan kalabalıktan biri, seslendiği İngiltere Kralı'na, yükselen enerji faturaları nedeniyle tepki gösterdi. Söz konusu kişi, "Biz evlerimizi ısıtmak için uğraşırken, sizin geçit töreninizin parasını ödemek zorundayız." dedi.
O anlarda Charles'ın koruması hemen araya girdi. Tepkisini dile getirmeye devam eden kişi ise "Vergi mükellefleri sizin için 100 milyon sterlin ödüyor. Ne için?" diye sordu. Soruyu yanıtsız bırakan Kral Charles, o alandan ayrıldı.
Son Dakika › Dünya › 'Neden sizin geçit töreninizin parasını ödemek zorundayız' sorusunu duyan İngiltere Kralı Charles alandan kaçtı - Son Dakika