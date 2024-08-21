İngiltere'nin Bill Gates'i'nin de bulunduğu tekne battı - Son Dakika
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İngiltere'nin Bill Gates'i'nin de bulunduğu tekne battı

İngiltere\'nin Bill Gates\'i\'nin de bulunduğu tekne battı

İtalya'nın Sicilya adası açıklarında içinde 'İngiltere'nin Bill Gates'i' olarak bilinen teknoloji girişimcisi Mike Lynch'in de bulunduğu tekne battı. İtalyan itfaiyesi, teknenin enkazının büyük bölümünün incelendiğini ancak dalgıçların henüz kamaralara erişemediğini belirtti. İtalyan medyası, kayıp 6 kişinin öldüğünün tahmin edildiğini duyurdu.

21.08.2024 13:06
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İtalya'nın Sicilya adası açıklarında içinde 'İngiltere'nin Bill Gates'i' olarak bilinen teknoloji girişimcisi Mike Lynch'in de bulunduğu tekne battı. İtalyan itfaiyesi, teknenin enkazının büyük bölümünün incelendiğini ancak dalgıçların henüz kamaralara erişemediğini belirtti. İtalyan medyası, kayıp 6 kişinin öldüğünün tahmin edildiğini duyurdu.

Sicilya adasındaki Palermo kenti yakınlarında bulunan Porticello kasabası açıklarında batan yelkenli teknenin enkazına erişim için çalışmalar sürüyor. Arama kurtarmaları hala devam ederken, Vigili del Fuoco'dan dalgıçlar, teknenin enkazının büyük bölümüne ulaşıldığını, ancak kamaralara erişim sağlanamadığını duyurdu. İtfaiyeden yapılan açıklamada, giriş bölümlerini kapatan mobilyaların erişimi zorlaştırdığı aktarıldı.

Vigili del Fuoco, açıklamasında, "İtfaiye dalgıçları dün akşam geç saatlerde gerçekleştirdikleri son dalışta batığın içine girmeyi başararak köprünün altındaki bazı odaları inceledi. Çok sayıda engelin varlığı ve erişim geçitlerinin darlığı nedeniyle operasyonlar karmaşıktı. İtfaiye dalış ekipleri, suyun yüzeyine çıkmadan önce derinlikte 12 dakika kaldı. Batığın içine girebilmek için daha kolay erişim yolları açmak üzere operasyonlar planlanıyor. Kayıp kişilerin bulunduğu varsayılan kamaralara erişim hala zor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İngiltere'nin Bill Gates'i'nin de bulunduğu tekne battı - Son Dakika

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