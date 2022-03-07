İngiltere'nin Ukrayana'ya mali desteği sürüyor: Son olarak 100 milyon dolarlık hibe kararı verildi! - Son Dakika

Günlerdir süren Ukrayna Rusya savaşına Batı Dünyası sessiz kalmıyor. Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepkiler çığ gibi büyürken insani ve ekonomik yardımlar ülkeye gönderiliyor.

LONDRA HÜKÜMETİ 100 MİLYON DOLAR HİBE EDECEK

İngiliz hükümeti resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "İngiltere, Rusya'nın sebepsiz ve yasadışı işgalinin yarattığı mali baskıları hafifletmek için doğrudan Ukrayna hükümet bütçesine 100 milyon dolar daha tahsis edecek" dendi. Hibenin, Ukrayna'da kamu sektörü maaşlarını desteklemek, devlet işlevlerinin çalışmaya devam etmesine olanak sağlamak, Ukrayna halkı için güvenlik ağlarını güçlendirmek ve emekli maaşlarını desteklemek için yapılacağı aktarıldı. Para aktarımının Dünya Bankası aracılığıyla yapılacağı bildirildi.

JOHNSON: SADECE PUTİN BU ISTIRABI SONA ERDİREBİLİR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yardımların halihazırda ihtiyaç sahiplerine ulaştığını ifade etti. Johnson, "Rusya'nın yasadışı ve vahşi saldırısından bu yana, dünyanın boyun eğmez Ukrayna halkıyla dayanışma içinde dimdik ayakta durduğunu gördük. İngiltere yardımları, en çok ihtiyacı olanlara halihazırda ulaşıyor, gerekli malzemeleri ve tıbbi desteği sağlıyor. Sadece Putin Ukrayna'daki ıstırabı tamamen sona erdirebilir. Yeni destekler, kötüleşen insani durumla karşı karşıya olanlara yardım etmeye devam edecek" dedi.