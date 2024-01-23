İngiltere Polis Teşkilatı En Geniş Kapsamlı Güvenlik ve Sicil Taramasından Geçti

İngiltere'nin tüm polis gücü (Metropolitan Polis), ülke çapında şimdiye kadar yapılan en geniş kapsamlı güvenlik ve sicil taramasından geçirildi. 307 bin 452 güvenlik gücünün, personel ve gönüllünün verileri, Polis Ulusal Veri Tabanı'nda (PND) kontrol edildi ve 9 ceza soruşturması açıldı.

Ulusal Emniyet Müdürleri Konseyi bugün açıklama yaparak ülke tarihinde polis teşkilatının en geniş kapsamlı güvenlik ve sicil taramasından geçtiğini ve teşkilatta çalışan 307 bin 452 güvenlik gücü, personel ve gönüllünün kayıtlarının tarandığını duyurdu. Açıklamada "Bugün (23 Ocak 2024), 307 binden fazla polis, personel ve gönüllünün Polis Ulusal Veri Tabanına (PND) göre kontrol edildiği polislik alanında gerçekleştirilen en büyük dürüstlük taraması projesi yayımlandı" denildi. Tarama sonucunda 9 ceza ve 88 disiplin soruşturması açıldığı vurgulandı.

MET'TE YERİ OLMAYANLARIN KÖKÜNÜ KAZIMAYA YÖNELİK BİR ADIM

Ocak 2023 yılında tüm teşkilat çalışanlarına insan kaynakları bilgilerini hazır etmelerinin söylendiği, Şubat itibariyle bilgilerin PND'de kontrol edildiği ve Eylül ayı gibi soruşturma altına alınan vakaların tespit edildiği belirtildi. İngiltere Ulusal Polis Veri Tabanı (PND), bireysel girilen operasyonel polislik bilgileri ve istihbaratını içeren bir veri deposudur. İstihbarat, suç, velayet, çocuk koruma ve aile içi istismar soruşturmalarını kapsayan 'yerel olarak tutulan polis kayıtlarının kopyalarını' da içermektedir.

MET Komutanı James Harman duyuruyla birlikte yaptığı açıklamada "Her çalışanı ulusal veri tabanına göre kontrol etme görevi kritik bir görevdir ve Met'te yeri olmayanların kökünü kazımaya yönelik önemli adımlara uygundur" dedi. Ulusal Emniyet Müdürleri Konseyi Başkanı Gavin Stephens "Polis güçleri acilen müdahale ederek polis teşkilatının şimdiye kadar gördüğü en büyük dürüstlük taraması projesini yürütmemize olanak sağladı" dedi.