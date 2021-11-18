İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi

İngiltere'ye ait bir F-35B savaş uçağı, dün HMS Queen Elizabeth gemisinden kalktıktan kısa bire süre sonra Akdeniz üzerindeki rutin operasyonlar sırasında denize düşmüştü.

İNGİLTERE İLE RUSYA UÇAĞI BULMAK İÇİN YARIŞTI

İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiliz Kraliyet Donanması'nın F-35B jetinin enkazına ulaşmak için Rusya ile yarıştığını iddia etti. Uçağın yüksek teknolojisi dolayısıyla, olası bir casusluğun önüne geçmek için İngilizler hemen harekete geçmiş.

ENKAZ, DÜN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLA BULUNDU

Savaş uçağında, F-35'lerin görülmeden süpersonik hızlarda uçmasını sağlayan çok gizli radar ve sensörler mevcut. Bu yüksek teknolojisi, F-35'lerin düşman sahasında "hayalet" biçimde uçmasını ve istihbarat toplamasını sağlıyor. Daily Mail, uçağın enkazının İngiltere-ABD ortaklığında gerçekleştirilen bir operasyonla çarşamba öğleden sonra bulunduğunu kaydetti.

KAZANIN SEBEBİ MOTOR ARIZASI OLABİLİR

Emekli Tuğamiral Chris Parry, İngiliz basına verdiği demeçte, "Yapılan soruşturmayla kazanın kesin nedenini belirleyecektir. Ancak kazanın motor arızası nedeniyle meydana gelmiş olması muhtemel görünüyor" dedi.

PİLOTUN DURUMU İYİ

İngiliz pilotun jetten kendini fırlattığı ve durumun iyi olduğu belirtildi.