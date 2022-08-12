İngiltere istihbarat raporu: Kırım'daki patlamalarda Rusya en az 8 uçak kaybetti - Son Dakika
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İngiltere istihbarat raporu: Kırım'daki patlamalarda Rusya en az 8 uçak kaybetti

12.08.2022 11:40
İngiltere istihbarat raporu: Kırım'daki patlamalarda Rusya en az 8 uçak kaybetti

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan istihbarat raporunda Kırım'da meydana gelen patlamalar ele alınarak, Rusya'nın en az 8 savaş uçağını kaybettiği ve Saky hava üssünün merkezi dağılma sahasının ciddi zarar gördüğü belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan istihbarat raporunda Kırım'da meydana gelen patlamalar ele alınarak, Rusya'nın en az 8 savaş uçağını kaybettiği ve Saky hava üssünün merkezi dağılma sahasının ciddi zarar gördüğü belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Rusya- Ukrayna savaşına dair yayınladığı istihbarat raporunda Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da bulunan Saky hava üssünde 9 Ağustos'ta meydana gelen patlamalar ele alındı. Raporda, patlamaların asıl nedeninin belli olmadığı belirtilerek, görgü tanıklarının çektikleri videolarda görülen büyük mantar bulutlarının, üstü açık yaklaşık 4 mühimmat depolama alanının patlamasından kaynaklandığı ifade edildi.

EN AZ 8 SAVAŞ UÇAĞI

En az 5 Su-24 FENCER avcı-bombardıman uçağının ve 3 Su-30 FLANKER H çok fonksiyonlu jetin, patlamalarda imha edildiği veya ciddi şekilde zarar gördüğü ifade edilerek, Saky hava üssünün merkezi dağılma sahasının ciddi zarar gördüğü ancak havaalanının muhtemelen hizmet vermeye devam ettiği belirtildi. Raporda, "8 savaş jetinin kaybı, Rusya'nın savaşı desteklemek için sahip olduğu toplam uçak filosunun küçük bir bölümünü temsil ediyor. Bununla birlikte, Saky öncelikle Rus donanmasının Karadeniz Filosu'nun uçakları için bir üs olarak kullanıldı. Filonun deniz havacılığı yeteneği artık önemli ölçüde azaldı. Olay muhtemelen Rus ordusunu, tehdit algısını gözden geçirmeye sevk edecek. Kırım muhtemelen güvenli bir geri bölge olarak görülüyordu" denildi.

"ARTIK EVE GİTME VAKTİ"

Öte yandan söz konusu patlamaların ardından dün Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından videolu paylaşım yapılmıştı. Yayınlanan videoda, "Bu yaz tatil için Antalya, Palm Cumerya, Küba Cabanas gibi birkaç seçeneğiniz vardı. Ama siz Kırım'ı seçtiniz. Büyük hata" ifadelerine yer verilmişti. Bananarama'ya ait 'Cruel Summer' (Zalim Yaz) parçasının tercih edildiği görüntünün sonlarında ise "Artık eve gitme zamanı" mesajı paylaşılmıştı.

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da bulunan hava üssünde 9 Ağustos'ta patlama meydana geldi. Rus makamları, söz konusu patlamanın bir saldırı sonucu değil, mühimmatın infilak etmesi sonucu meydana geldiğini duyurmuştu. Ukrayna kaynakları ise patlamayla ilgili paylaşımlar yapsa da saldırıyı net bir şekilde üstlenmedi.


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Kaynak: DHA

England, Rusya, Kırım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere istihbarat raporu: Kırım'daki patlamalarda Rusya en az 8 uçak kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere istihbarat raporu: Kırım'daki patlamalarda Rusya en az 8 uçak kaybetti - Son Dakika
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