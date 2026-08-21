İngiltere ve Diğer Ülkelerden İsrail\'e Tepki

(ANKARA) - İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Kanada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da stratejik öneme sahip E1 bölgesinde yaklaşık bin 200 yeni konutun inşası için ihale sürecini başlatmasını kınadı. Beş ülke, ortak açıklamasında kararı "kabul edilemez" olarak nitelendirerek İsrail'e planları derhal geri çekme çağrısında bulundu.

İsrail'in, Doğu Kudüs ile Maale Adumim yerleşimi arasındaki E1 bölgesinde yeni yerleşim birimleri inşa edilmesine yönelik adımı Batılı ülkelerin tepkisini çekti. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Kanada tarafından yayımlanan ortak açıklamada, İsrail'in kararının "kabul edilemez" olduğu belirtilerek, "İsrail hükümetini bu planları derhal geri çekmeye çağırıyoruz" denildi.

Açıklamada, Batı Şeria'da yerleşimcilerin sivillere yönelik şiddetinin "benzeri görülmemiş seviyelere" ulaştığı ve Filistin ekonomisine ciddi kısıtlamaların uygulandığı bir dönemde alınan kararın daha da kaygı verici olduğu vurgulandı. Beş ülke, "Bu planlar bizi barıştan daha da uzaklaştırmakla kalmayacak, İsrail'in uluslararası konumunu da daha fazla zayıflatacaktır" ifadelerini kullandı.

BM: FİLİSTİN DEVLETİNİN BÜTÜNLÜĞÜNE VAROLUŞSAL TEHDİT

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de E1 planının toprak bütünlüğüne sahip, kesintisiz bir Filistin devletinin kurulması açısından "varoluşsal tehdit" oluşturduğunu bildirdi.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prévot da plana tepki gösterdi.

İsrail İskan Bakanlığı, geçen yıl hükümet tarafından onaylanan toplam 3 bin 401 konuttan bin 234'ünün inşası için önceki gün ihale açtı. Proje, Doğu Kudüs ile Maale Adumim arasındaki yaklaşık 12 kilometrekarelik alanı kapsıyor.

Planlar geçen yıl açıklandığında, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin devleti fikrinin "silindiğini" söylemişti. İhaleler için son başvuru tarihi 19 Ekim olarak belirlendi. Bu tarih, İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimlerden yalnızca birkaç gün öncesine denk geliyor.

E1 projesine karşı çıkanlar bölgede İsrail yerleşimlerinin genişletilmesinin Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı fiilen kesebileceği ve Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'daki Filistin bölgelerinden izole edebileceği uyarısında bulunuyor.

Projenin ayrıca Ramallah, Doğu Kudüs ve Beytüllahim arasında kesintisiz bir Filistin yerleşim alanının oluşmasını engelleyerek iki devletli çözüm ihtimalinin önüne geçmesi bekleniyor.