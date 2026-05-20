İngiltere'de çocuk istismarı skandalı! Çete üyelerine 277 yıl hapis
İngiltere'de çocuk istismarı skandalı! Çete üyelerine 277 yıl hapis

İngiltere'de çocuk istismarı skandalı! Çete üyelerine 277 yıl hapis
20.05.2026 10:29
İngiltere’de savunmasız kız çocuklarına yönelik yıllarca süren cinsel istismar davasında 20 sanık toplam 277 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mağdurlardan birinin istismara uğradığında yalnızca 12 yaşında olduğu açıklandı. Sanıklar; tecavüz, cinsel saldırı, uyuşturucu temini ve zorla fuhuş suçlarından hüküm giydi. Davada bazı sanıklara 28 yıla kadar hapis cezası verilirken, polis mağdurların cesareti sayesinde olayların ortaya çıktığını belirtti.

İngiltere’de savunmasız kız çocuklarına yönelik yıllarca süren cinsel istismar davasında 20 sanık toplam 277 yıl hapis cezasına çarptırıldı. West Yorkshire Polisi’nin uzun yıllar yürüttüğü soruşturma kapsamında ortaya çıkarılan olayların büyük bölümünün Dewsbury ve Batley bölgelerinde yaşandığı açıklandı.

Mağdurlardan birinin istismara uğradığında yalnızca 12 yaşında olduğu belirtilirken, suçların 1995 ile 2003 yılları arasında işlendiği ifade edildi. Leeds Crown Court’ta Temmuz 2023’te başlayan dava sürecinde altı ayrı duruşma yapıldı. Son sanığın cezası ise 2025 yılında açıklandı.

TECAVÜZ, UYUŞTURUCU VE FUHUŞ SUÇLARI

Mahkeme kayıtlarına göre sanıklar, mağdurlara defalarca cinsel saldırıda bulundu. Bazı mağdurlara A sınıfı uyuşturucu verildiği, genç kızların cinsel istismar ağı içinde kullanıldığı belirtildi.

49 yaşındaki Ansar Mahmood Qayum, üç tecavüz ve iki cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezası aldı. Qayum’un daha önce başka bir davadan aldığı 20 yıllık cezasıyla birlikte toplam cezası 30 yıla çıktı.

57 yaşındaki Tariq Azam, beş tecavüz ve dört cinsel saldırı suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zulfiqar Ali’ye dört tecavüz suçundan 22 yıl 6 ay, Aurrangzeb Azam’a ise 10 ayrı tecavüz suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.

53 yaşındaki Sajid Majid, beş tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan 28 yıl hapis cezası alarak davadaki en ağır cezaya çarptırılan isimlerden biri oldu.

87 YAŞINDAKİ SANIK DA CEZA ALDI

Davada 87 yaşındaki Ibrahim Khalifa da iki tecavüz suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çete üyelerinden bazıları uyuşturucu temini, zorla fuhuş ve alıkoyma suçlarından da hüküm giydi.

Donna Lynn isimli kadın sanık ise fuhuşu kontrol etme suçundan 3 yıl hapis cezası aldı.

POLİS: KORKUNÇ BİR İSTİSMAR DOSYASI

Kirklees Bölge Polisi’nden Dedektif Başmüfettiş Rob Stevens, soruşturmayı “savunmasız kız çocuklarına yönelik korkunç bir istismar dosyası” olarak tanımladı.

Stevens, mağdurların uzun süren dava boyunca büyük cesaret gösterdiğini belirterek, “Bu suçların ortaya çıkmasını sağlayan mağdurların cesareti oldu. Uzun yargı sürecinde ifade vererek adaletin sağlanmasına katkıda bulundular” dedi.

