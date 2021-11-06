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İnsanlık tarihine adını yazdıran doğum! Kuyruklu bebek, doktorları şaşkına çevirdi - Son Dakika

İnsanlık tarihine adını yazdıran doğum! Kuyruklu bebek, doktorları şaşkına çevirdi

06.11.2021 10:49
İnsanlık tarihine adını yazdıran doğum! Kuyruklu bebek, doktorları şaşkına çevirdi

Brezilya'da tıp dünyasını şaşırtan bir doğum gerçekleşti. 4 cm genişliğinde, 12 cm uzunluğundaki kuyruğuyla dünyaya gelen bebek insanlık tarihindeki 40 vakadan biri olarak tarihe geçti.

Brezilya'da bulunan Albert Sabin Çocuk Hastanesi'nde gerçekleşen doğum tıp dünyasını şaşkına uğrattı. Sancılarının tutmasının ardından hastaneye getirilen kadın, hemen doğuma alındı. Doğum zamanı gelmediğini tespit eden doktorlar, annenin hayatının riske girmesinin ardından bebeği almak zorunda kaldı.

PREMETÜRE OLARAK DÜNYAYA GELDİ

Bebek, prematüre olarak dünyaya geldi ancak doğumdaki tek ilginçlik bu değildi. Doktorlar, bebeği ters çevirdiklerinde daha önce rastlamadıkları bir durumla karşılaştı. Arkasında 4 cm genişliğinde, 12 cm uzunluğunda bir kuyruk bulunan bebek, doktorları şaşkına uğrattı.

İNSANLIK TARİHİNDEKİ 40 VAKADAN BİRİ

Pediatrik Cerrahi Vaka Raporları Dergisi'ne geçen olayla ilgili ayrıntılar da dikkat çekti. Buna göre Brezilya'da gerçekleşen doğum, insanlık tarihindeki 40 vaka arasına girdi. Daha önce de bazı bebeklerin bu şekilde dünyaya geldiği belirtildi.

AMELİYATLA ALINDI

Dergi yazarları, böyle bir doğumun ilk olarak 19. yüzyılda görüldüğü bilgisini paylaştı. Uzmanlar, anne karnındaki bebeklerde kuyruk oluştuğunu ancak bu kuyruğun daha sonra ortadan kalktığını dile getirdi. Kuyruğuyla dünyaya gelen prematüre bebek ise ameliyatın ardından kuyruktan kurtuldu.

İşte bebeğin fotoğrafları:

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Son Dakika Dünya İnsanlık tarihine adını yazdıran doğum! Kuyruklu bebek, doktorları şaşkına çevirdi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: İnsanlık tarihine adını yazdıran doğum! Kuyruklu bebek, doktorları şaşkına çevirdi - Son Dakika
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