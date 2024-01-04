Irak Başbakanlık Ofisi: ABD\'nin hava saldırısı egemenliği ihlal etti

Irak Başbakanlık Ofisi'nden, ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Irak'ın egemenliğini ve güvenliğini açıkça ihlal eden bir insansız hava aracı, bugün başkent Bağdat'taki güvenlik merkezlerinden birini hedef alarak terörist faaliyetlere benzer bir eylem gerçekleştirmiştir" denildi.

Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın egemenliğini ve güvenliğini açıkça ihlal eden bir insansız hava aracı, bugün başkent Bağdat'taki güvenlik merkezlerinden birini hedef alarak terörist faaliyetlere benzer bir eylem gerçekleştirmiştir. Kayıplara yol açan bu eylem kesin bir dille kınanmaktadır. Irak Silahlı Kuvvetleri, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı tarafından verilen yetkiler çerçevesinde faaliyet gösteren Irak güvenlik birimine yönelik bu haksız saldırıdan Küresel Koalisyon Güçlerini (ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon) sorumlu tutmaktadır. Bu eylem Irak Silahlı Kuvvetleri ile Küresel Koalisyon Güçleri arasında daha önce tesis edilmiş olan mutabakatın altını oymaktadır. Bu eylemi Irak'a yönelik tehlikeli bir tırmanma ve saldırı olarak görüyor, Küresel Koalisyonun Irak'ta kurulma amacından ve görevinin ruhundan ve metninden uzaklaştığını düşünüyoruz. Bu saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Irak medyası, ABD'nin düzenlediği hava saldırısında Haşdi Şabi Bağdat Kuşağı Komutan Yardımcısı Ebu Takva es-Saidi'nin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.