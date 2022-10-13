Irak'ın başkenti Bağdat'ta kritik öneme sahip Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi - Son Dakika
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta kritik öneme sahip Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi

13.10.2022 12:47

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye 9 füzeli saldırı düzenlendi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan açıklamaya göre, Yeşil Bölge ve çevresine 9 füzeyle saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda, güvenlik güçleri ve sivillerden yaralananların olduğu bildirildi.

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı

BUGÜN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VAR

Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmezken, saldırının kim tarafından düzenlendiği de henüz bilinmiyor. Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan Irak Meclisinde bugün cumhurbaşkanı seçimi yapılacak.

Öte yandan ABD güçlerinin de konuşlandığı Yeşil Bölge, sık sık saldırıların hedefi olması ile biliniyor.

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı
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Irak'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı Irak'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı Irak'ın başkenti Bağdat'ta cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye havan... Irak'ın başkenti Bağdat'ta cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye havan...
Kaynak: AA

Bağdat, Irak, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Irak'ın başkenti Bağdat'ta kritik öneme sahip Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi - Son Dakika

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