Irak\'ın Basra kentinde Irak-İran Savaşı\'ndan kalma mayının infilak etmesi sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi

Irak'ın Basra kentinde Irak- İran Savaşı'ndan kalma mayın infilak etti. Olayda 2 çocuk yaşamını yitirdi, 1 çocuk yaralandı.

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Irak'ın Basra kentinde 1980-1988 yılları arasında yaşanan Irak-İran Savaşı'ndan kalma mayın patladı. Yetkililer, patlamada 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 1 çocuğun ise yaralandığını açıkladı.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALI

Hayatını kaybeden çocukların 8 ve 5, yaralanan çocuğun ise 6 yaşında olduğu belirtildi.

IRAK-İRAN SAVAŞI

Irak-İran savaşı 1980-1988 yılları arasında yaklaşık bir milyon kişinin ölümüne, iki milyon kişinin yaralanmasına, 150 milyar Amerikan Doları maddi hasara, her iki ülkede de ağır yıkımlara yol açmıştır. Irak'ın zaferleri ile başlayan savaş, İran'ın direnmesiyle yıpratma savaşına dönüşmüş ve galibi olmadan sonuçlanmıştır.