113 kişinin öldüğü düğünde evlenen çift ilk kez konuştu: Ne zaman mutlu olmak istesek trajik bir olay yaşanıyor - Son Dakika

113 kişinin öldüğü düğünde evlenen çift ilk kez konuştu: Ne zaman mutlu olmak istesek trajik bir olay yaşanıyor

Son Güncelleme: 01.10.2023 09:25

26 Eylül Salı gecesi Irak'taki bir düğün salonunda çıkan yangında 113 kişi hayatını kaybetmişti. En mutlu günlerinde faciayla karşılaşan çift korkunç olayın ardından ilk kez konuştu. 27 yaşındaki damat Revan, ''15 aile üyemizi kaybettim, eşim de 10 yakınını kaybetti. Artık burada yaşayamayız. Ne zaman biraz mutlu olmak istesek trajik bir olay yaşanıyor ve mutluluğumuzu yok ediyor'' diye konuştu.

Irak'ın Musul kentine bağlı Hamdaniye ilçesinde 26 Eylül akşam düzenlenen düğünde çıkan yangında 113 insan yaşamını yitirmiş, en az 150 davetli de yaralı olarak kurtarılmıştı.

Irak'ta 113 kişinin öldüğü düğünde evlenen çift ilk kez konuştu: Ne zaman mutlu olmak istesek trajik bir olay yaşanıyor

GELİN VE DAMAT YAŞADIKLARINI ANLATTI

Korkunç olayla ilgili soruşturma devam ederken en mutlu günlerinde bir faciayla karşı karşıya kalan çift ilk kez konuştu. İngiliz Sky News'e konuşan 27 yaşındaki damat Revan ve 18 yaşındaki gelin Haneen yaşadıklarını anlattı.

"15 AİLE ÜYEMİZİ KAYBETTİM"

Genç çift, içlerinin öldüğünü söylerken gelinin annesi ve ağabeyinin öldüğü, babasının ise yoğun bakımda tedavi altında olduğu kaydedildi. Bir trajediyle sonlanan düğünü düzenleyen Revan, "15 aile üyemizi kaybettim. Haneen de 10 yakınını kaybetti. Eşim konuşamıyor" ifadesini kullandı.

Irak'ta 113 kişinin öldüğü düğünde evlenen çift ilk kez konuştu: Ne zaman mutlu olmak istesek trajik bir olay yaşanıyor
Gelin ve damat, düğünde böyle poz vermişti.

"NE ZAMAN BİRAZ MUTLU OLMAK İSTESEK TRAJİK BİR OLAY YAŞANIYOR"

Revan, "Bu kadar, artık burada yaşayamayız. Ne zaman biraz mutlu olmak istesek trajik bir olay yaşanıyor ve mutluluğumuzu yok ediyor. En iyisi bırakmak. Evet burada oturuyoruz ve hayattayız ama içimiz hissizleşti. İçimiz öldü" dedi.

"TAVAN BİRKAÇ SANİYE İÇİNDE ERİDİ"

Revan, "Yangının tavandan çıktığını düşünüyorum. Bir kısa devre olmuş olabilir bilmiyorum. Tavandan başladı ve biz sıcaklığı hissettik. Tavan birkaç saniye içinde eridi" dedi. Yangını fark edince gelinlik içindeki eşini alıp mutfak kapısından girdiklerini söyleyen Revan, bu sırada mekandan kaçmaya çalışanların eşinin bacağını ezdiğini söyledi.

Irak'ta 113 kişinin öldüğü düğünde evlenen çift ilk kez konuştu: Ne zaman mutlu olmak istesek trajik bir olay yaşanıyor

"TEK BİR YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ VARDI AMA ÇALIŞMIYORDU"

Sözcü'de yer alan habere göre Revan, mekanda tek bir yangın söndürme tüpü olduğunu ve onun da çalışmadığını belirtti. Revan, "Akrabalarımız, dostlarımız, sevdiklerimiz gitti. İki gün önce Haneen'in amcasını ve iki kızını gömdük. Dün onun diğer amcasını gömdük. Bugün onun kardeşi ve annesini gömdük" dedi.

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Son Dakika Dünya 113 kişinin öldüğü düğünde evlenen çift ilk kez konuştu: Ne zaman mutlu olmak istesek trajik bir olay yaşanıyor - Son Dakika


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