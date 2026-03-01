ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırının ardından bölgedeki tansiyon her geçen saat artıyor. İran misilleme olarak çok sayıda ülkedeki ABD hedeflerine saldırırken; ABD'ye yönelik tepkiler de sürüyor.
İran'a yönelik saldırıları protesto etmek için Bağdat'taki ABD büyükelçiliğine doğru ilerleyen protestoculara Irak güvenlik güçleri tarafından ateş açtı. Kalabalık panikle kaçışırken; o anlar kameralara yansıdı.
Pakistan'ın Karaçi kentinde, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara tepki gösteren grup, ABD Konsolosluğu'na girmeye çalışmış, 9 kişinin öldüğü protestolarda, Birleşmiş Milletler'e (BM) ait çok sayıda bina da ateşe verilmişti.
Son Dakika › Dünya › Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne yürüyen protestoculara ateş açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?