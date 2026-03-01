Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne yürüyen protestoculara ateş açıldı - Son Dakika
Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne yürüyen protestoculara ateş açıldı

Irak\'ta ABD Büyükelçiliği\'ne yürüyen protestoculara ateş açıldı
01.03.2026 23:12
Irak\'ta ABD Büyükelçiliği\'ne yürüyen protestoculara ateş açıldı
Irak güvenlik güçleri, İran'a yönelik saldırıları protesto etmek için Bağdat'taki ABD büyükelçiliğine doğru ilerleyen protestoculara ateş açtı. Kalabalık panikle kaçışırken; o anlar kameralara yansıdı.

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırının ardından bölgedeki tansiyon her geçen saat artıyor. İran misilleme olarak çok sayıda ülkedeki ABD hedeflerine saldırırken; ABD'ye yönelik tepkiler de sürüyor.

IRAK'TA PROTESTOCULARA ATEŞ AÇILDI

İran'a yönelik saldırıları protesto etmek için Bağdat'taki ABD büyükelçiliğine doğru ilerleyen protestoculara Irak güvenlik güçleri tarafından ateş açtı. Kalabalık panikle kaçışırken; o anlar kameralara yansıdı.

PAKİSTAN'DA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Pakistan'ın Karaçi kentinde, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara tepki gösteren grup, ABD Konsolosluğu'na girmeye çalışmış, 9 kişinin öldüğü protestolarda, Birleşmiş Milletler'e (BM) ait çok sayıda bina da ateşe verilmişti.

Abd Büyükelçiliği, Güvenlik, Politika, Bağdat, Dünya, İran, Irak, Son Dakika

