Irak\'ta Elektrik Sistemi Çöktü

IRAK'ın tüm vilayetlerinde elektrik sisteminin tamamen çöktüğü bildirildi.

Irak'ın tüm vilayetlerinde elektrik sisteminin tamamen çökmesi sonucu elektrik kesintisi meydana geldi. Irak Elektrik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kesintiye yol açan elektrik sisteminin çökme nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Ülke genelinde ulusal elektrik yerine ücret karşılığında mahalle jeneratörlerinin çalıştığı belirtildi.