İran\'a hava sahasını kapattıran ABD\'nin bu hamlesi olmuş

İran, artan bölgesel gerilimler nedeniyle hava sahasını sivil uçuşlara kapattı; sadece önceden izin verilen uluslararası uçuşlara sınırlı geçiş izni verildiğini duyurdu. Bu karar, ABD'nin Güney Çin Denizi'nden Ortadoğu'ya bir uçak gemisi muharebe grubunu konuşlandırmasıyla eş zamanlı geldi ve Washington'un bölgedeki askeri varlığını artırdığı bir dönemde alındı. İran'ın bu hamlesi, iki ülke arasındaki tansiyonun yükseldiğine işaret ediyor.

HAMLELER ART ARDA GELİYOR

ABD'nin İran'a yönelttiği sözlü ve askeri baskı büyürken, Birleşik Krallık da güvenlik gerekçesiyle Tahran'daki personelinin geçici olarak çekildiğini açıkladı. Öte yandan ABD sanal büyükelçiliği İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

İRAN PROTESTOLARI BİTİRMEK İÇİN HER ŞEYİ DENİYOR

İran hükümet yetkilileri, ülke içindeki protestolarda yabancı aktörlerin kışkırtıcı rol oynadığını öne sürdü ve bu kapsamda "yabancı istihbarat bağlantılı unsurların" sorumlu tutulacağını belirtti. Yargı yetkilileri de protestolar sırasında tutuklanan kişilere karşı "hızlı ve doğru" adli süreçlerin işletileceğini vurguladı.

İSRAİL DE TEYAKKUZDA

Bölgedeki askeri gerilimlere ilişkin değerlendirmelerde, İsrail ordusunun da sınır güvenliğini güçlendirdiği ve mevcut durumu yakından izlediği ifade edildi.