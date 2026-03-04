İran'a saldıran Trump'a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler - Son Dakika
İran'a saldıran Trump'a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler

İran\'a saldıran Trump\'a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler
04.03.2026 00:01
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonları yalnızca diplomasi ve siyaset arenasında değil, kültür dünyasında da sert tartışmalara yol açtı. Hollywood'un önde gelen isimleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Trump yönetimini hedef alırken, savaş kararının hem hukuki hem de ahlaki boyutunu sorguladı. Tepkilerini ortaya koyan ünlü isimler Trump'ın azledilmesini istedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri hamleleri, Hollywood dünyasında sert yankı buldu. Dünyaca ünlü oyuncular, yazarlar ve müzisyenler, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Donald Trump yönetimini hedef aldı.

Birçok isim, operasyonların hukuki ve siyasi boyutunu sorgularken, bazıları ise doğrudan Trump'ın görevden alınması çağrısında bulundu.

HARRİSON FORD: KENDİ KEYFİYLE HAREKET EDİYOR

Usta oyuncu Harrison Ford, Trump'ı sert sözlerle eleştirerek, "Hiçbir politikası yok, sadece kendi keyfi var" ifadelerini kullandı. Ford'un açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

STEPHEN KİNG: SAVAŞ YETKİSİ KONGRE'DE

Ünlü yazar Stephen King, ABD Anayasası'na dikkat çekerek savaş ilan etme yetkisinin Kongre'ye ait olduğunu hatırlattı. King, Trump'ın yetkisini aştığını savunarak görevden alınması gerektiğini belirtti.

MARK RUFFALO'DAN KUSHNER İDDİASI

Marvel filmlerinin yıldızı Mark Ruffalo ise Trump'ın damadı Jared Kushner'ı hedef aldı. Ruffalo, Kushner'ın bölgeye savaşı tetiklemek amacıyla gönderildiğini öne sürdü.

JOHN CUSACK: DİKKAT DAĞITMA HAMLESİ

Oyuncu John Cusack, Trump'ın askeri adımları hem İsrail Başbakanı Netanyahu'nun taleplerini karşılamak hem de iç siyasette yaşanan tartışmalardan dikkatleri uzaklaştırmak için attığını iddia etti.

CARRİE COON VE ROSİE O'DONNEL'DEN TEPKİ

"White Lotus" dizisinin yıldızı Carrie Coon, ABD yönetimini "Savaş Bakanlığı" kurmakla eleştirirken, komedyen Rosie O'Donnell ise Trump'ın her zaman yalan söylediğini savunarak azil çağrısında bulundu.

