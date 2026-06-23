İran, ABD'den Tarım Ürünü Satın Alma Zorunluluğu Olmadığını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, ABD'den Tarım Ürünü Satın Alma Zorunluluğu Olmadığını Açıkladı

23.06.2026 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Merkez Bankası Başkanı Hemmati, dondurulmuş varlıkların ABD tarım ürünleri alımında kullanılmayacağını belirtti.

(ANKARA) - İran Merkez Bankası Başkanı Hemmati, ABD Başkanı Donald Trump'ın serbest bırakılması öngörülen dondurulmuş varlıklarının büyük ölçüde ABD'li çiftçilerden gıda alımında kullanılacağı yönündeki açıklamasına karşı, Tahran'ın Amerikan tarım ürünlerini satın alma zorunluluğu bulunmadığını söyledi. Hemmati, ABD ile yürütülen müzakereler kapsamında İran'ın dondurulmuş varlıklarına erişimin aşamalı olarak genişletilmesinin beklendiğini ifade etti.

Washington ile Tahran arasında devam eden müzakereler kapsamında, İran'ın dondurulmuş varlıklarına erişimin ve yaptırımların kademeli olarak hafifletilmesi gündemde.

Hemmati, İran merkezli Tasnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ABD ile varılan mutabakat kapsamında serbest bırakılacak ilk 6 milyar doların "temel gıda ürünleri ve ilaç" alımında kullanılabileceğini belirtti. Ancak İran'ın ABD'den ürün satın almak zorunda olmadığını vurgulayan Hemmati, "Amerikan ürünlerinin fiyatı ve kalitesi diğer ülkelerden daha uygun olursa, bu ülkeden alım yapmamızın önünde bir engel yok" dedi.

Hemmati ayrıca, serbest bırakılması öngörülen ikinci 6 milyar doların ise yalnızca temel ihtiyaç ürünleriyle sınırlı olmayacağını, İran'ın yaptırım kapsamında bulunmayan diğer malları da satın alabileceğini ifade etti.

TRUMP: İRAN VARLIKLARININ SERBEST BIRAKILMASI ABD'Lİ ÇİFTÇİLERE FAYDA SAĞLAYACAK

Trump Beyaz Saray'da dün akşam gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'a sağlanacak yaptırım hafifletmesinin büyük ölçüde Amerikan çiftçilerine fayda sağlayacağını söyledi.

İran'da 90 milyondan fazla insanın ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu öne süren Trump, "Yaptırımlar kaldırılırsa ülkeye para girecek. O paranın tamamı, umutsuzca ihtiyaç duydukları gıda alımları şeklinde geri dönecek. Kaldırdığımız yaptırımlarla serbest kalacak para büyük ölçüde çiftçilerimize gidecek" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nın "tamamen açık" olduğunu ve pazar günü boğazdan geçen petrol miktarının rekor seviyeye ulaştığını iddia etti. "Dün boğazdan tarihte görülmemiş miktarda petrol geçti" diyen Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına hiçbir zaman izin verilmeyeceğini yineledi. Ancak gemi takip verileri, boğazdaki tanker trafiğinin son günlerde artış gösterse de savaş öncesi seviyelere henüz ulaşmadığını ortaya koyuyor.

ABD Başkanı ayrıca "İran anlaşmaya uymazsa ya da uygun şekilde davranmazsa, yapmam gerekeni yaparım" dedi.

ABD ile İran arasında geçen hafta uzaktan imzalanan mutabakat zaptı, taraflara İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokları, nükleer programı ve diğer ihtilaflı başlıklar konusunda anlaşmaya varabilmeleri için 60 günlük bir müzakere süresi tanıyor. 14 maddelik mutabakat; tüm cephelerde askeri operasyonların kalıcı olarak durdurulmasını, İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılmasını, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere güvenli geçiş sağlanmasını, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını ve Tahran'ın nükleer silah geliştirmeyeceği yönündeki taahhüdünü içeriyor.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Ekonomi, Enerji, Dünya, Tarım, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, ABD'den Tarım Ürünü Satın Alma Zorunluluğu Olmadığını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu 30 maddeden oluşuyor 12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor
Dünya Kupası’nın en ilginç hikayesi Aynı formayla sahaya çıkıyorlar Dünya Kupası'nın en ilginç hikayesi! Aynı formayla sahaya çıkıyorlar
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Mardin’de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Mardin'de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
Bulduğu bir deste parayı teslim ettiği kişinin sorusu karşısında şoke oldu Bulduğu bir deste parayı teslim ettiği kişinin sorusu karşısında şoke oldu

09:25
Dünya Kupası’nda son 32 tablosu şekilleniyor İşte turu garantileyen takımlar
Dünya Kupası'nda son 32 tablosu şekilleniyor! İşte turu garantileyen takımlar
09:10
ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı İbrahim Hilmi, Türkiye’de yakalandı
ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı İbrahim Hilmi, Türkiye'de yakalandı
09:10
Yavaş’tan AK Parti’ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim
Yavaş'tan AK Parti'ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim
09:08
Milli Takım’a siyahi forvet İngiltere’yi sallayan isim geliyor
Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor
08:50
Ankara’da terör operasyonu 209 kişi gözaltına alındı
Ankara'da terör operasyonu! 209 kişi gözaltına alındı
08:00
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu 64 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 64 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 09:44:52. #.0.5#
SON DAKİKA: İran, ABD'den Tarım Ürünü Satın Alma Zorunluluğu Olmadığını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.