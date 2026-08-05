İran, ABD ile Hürmüz Boğazı Müzakeralarını Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, ABD ile Hürmüz Boğazı Müzakeralarını Reddetti

İran, ABD ile Hürmüz Boğazı Müzakeralarını Reddetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Hürmüz Boğazı konusunda ABD ile müzakere iddialarını yalanlayarak yalnızca Umman ile görüştüğünü belirtti.

(ANKARA) - İran, Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü yönündeki iddiaları reddetti. İran merkezli Fars Haber Ajansı'na konuşan, İran'ın müzakere heyetine yakın bir kaynak, Tahran'ın yalnızca Umman ile görüşmeler yürüttüğünü, olası bir anlaşmanın ise boğazın tamamen yeniden açılması için tek başına yeterli olmayacağını söyledi.

İran, Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin ABD ile doğrudan görüşme yürütüldüğü iddialarını reddetti. Fars Haber Ajansı'na konuşan bir kaynak, Tahran'ın yalnızca Umman ile müzakere yürüttüğünü, olası bir anlaşmanın ise Hürmüz boğazının tamamen yeniden açılması için tek başına yeterli olmayacağını öne sürdü.

Haberde, İran ile Umman arasında yürütülen görüşmelerin, İran'ın egemenlik haklarını gözetirken Umman'ın güvenlik kaygılarını da dikkate alacak bir "orta koridor" oluşturulmasını amaçladığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamadı ABD ve İran arasında müzakerelere ilişkin, "Çok iyi görüşmeler gerçekleştiriyorlar" demişti. Trump, "Hürmüz Boğazı'nın çok yakında açılacağını" belirtirken, İran'ın anlaşmadan geri adım atması halinde "çok sert bir şekilde vurulacağını" söylemişti. Trump daha önce de İran'ın ABD ile görüşme yürütmediği yönündeki açıklamalarına da tepki göstererek İran yönetimini "inanılmaz derecede ikiyüzlü" olmakla suçlamıştı. ABD merkezli Axios ise ABD'li ve bölgesel kaynaklara dayandırdığı haberde Washington, Tahran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nın yeniden gemi trafiğine açılmasını öngören 60 günlük geçici bir anlaşmaya yakın olduğunu ileri sürdü. Habere göre Beyaz Saray anlaşmayı bugün duyurmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Güvenlik, Politika, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, ABD ile Hürmüz Boğazı Müzakeralarını Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Washington’dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon’un vurucu gücünü tüketti Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon'un vurucu gücünü tüketti
ABD’den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı ABD'den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
Seda Sayan’dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum
Fenerbahçe için Endrick iddiası Fenerbahçe için Endrick iddiası
Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler

15:09
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ Teklifinin detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri
12 Maddelik "Milli Dayanışma" Teklifinin detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
14:56
Serdal Adalı’dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik
Serdal Adalı'dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik
14:39
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360’a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis’e sunduk
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk
14:03
Bomba yasak aşk iddiası Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
13:45
Üsküdar Belediyesi’ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
13:34
Detaylar ortaya çıktı: İşte ’Çerçeve yasa’ kanun teklifinin kapsamı
Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 15:38:51. #.0.3#
SON DAKİKA: İran, ABD ile Hürmüz Boğazı Müzakeralarını Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.