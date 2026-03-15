İran ABD\'nin Saldırısını Kınadı

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin Hark Adası'na yönelik saldırısıyla ilgili, "Roketler Birleşik Arap Emirlikleri topraklarından ateşlendi" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerikan basınına, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları hakkındaki soruları yanıtladı. Arakçi, ABD tarafından İran'ın Hark Adası'na yapılan saldırıya ilişkin, "Bu saldırıları komşularımızın topraklarından gerçekleştirdiler. Artık, bize bu tür roketlerle saldırmak amacıyla komşularımızın topraklarını bir üs olarak kullandıkları gerçeği, su götürmez bir açıklık kazanmıştır" diye konuştu.

Arakçi, söz konusu saldırıları anbean takip ettiklerini söyleyerek, roketlerin birinin Ra'sül-Hayme'den, diğerinin ise Dubai kentine çok yakın bir mevkiden olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) topraklarından ateşlendiğinin 'netlik kazandığını' belirtti.

Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yasaklanmasıyla ilgili soruya Arakçi, "Aslına bakarsanız, Hürmüz Boğazı şu an itibarıyla geçişlere açıktır. Boğaz, yalnızca düşmanlarımıza, yani bize saldıran taraflar ve müttefiklerine ait tankerlerle gemilerin geçişine kapatılmıştır" yanıtını verdi.

Arakçi, İran'ın yeni lideri Mücteba Hüseyni Hamaney'in yüzünde kalıcı hasar bırakacak şekilde yaralandığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını ve görevine devam edeceğini kaydederek, liderlerin başına bir şey gelmesi durumunda da sistemin işlemeye devam edeceğini aktardı.

'HİÇBİR ZAMAN NÜKLEER BOMBA ÜRETECEĞİMİZİ SÖYLEMEDİM'

Rusya veya Çin'in İran'a askeri destek ve istihbarat sağlayıp sağlamadığına yönelik soruyu ise Arakçi, "Rusya ve Çin bizim stratejik ortaklarımızdır. Geçmişte bu ülkelerle yakın bir iş birliğimiz olmuştur ki, bu iş birliği halen devam etmektedir ve bu kapsamın içine askeri iş birliği de dahildir. Bu konunun herhangi bir detayına girmeyeceğim" diye yanıtladı.

Arakçi, komşu ülkelerdeki sivil bölgeleri hedef aldıkları iddiasını kabul etmeyerek, "Sadece bu ülkelerdeki 'Amerikan üslerini, tesislerini, varlıklarını ve çıkarlarını' hedef alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cenevre'deki görüşmelerde ABD tarafını nükleer silahla vurma tehdidine bulunduğu iddiaları konusunda ise Arakçi, "Haksız ve gayrimeşru bir saldırganlık eylemini meşrulaştırmak istiyorlar. Ben hiçbir zaman nükleer bomba üreteceğimizi söylemedim" açıklamasında bulundu.

Arakçi, 26 Şubat günü Cenevre'de yaşananların 'gerçek hikayesinin' bir gün ortaya çıkmasını umduğunu da dile getirdi.