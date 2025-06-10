İran-ABD Nükleer Müzakereleri Umman\'da

İRAN ile ABD arasında yürütülen nükleer müzakerelerin 6'ncı turunun 15 Haziran'da Umman'da gerçekleşeceği duyuruldu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, nükleer müzakerelerle ilgili açıklamasında, "İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin bir sonraki turunun gelecek pazar günü Maskat'ta yapılması öngörülüyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, İran ile görüşmelerin 12 Haziran'da gerçekleşeceğini bildirmişti.

İran ile ABD arasında sürdürülen nükleer müzakere sürecinde, taraflar bugüne kadar Maskat ve Roma'da toplam 5 tur görüşme yaptı.