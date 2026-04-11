İran: Anlaşma İçin Önce ABD Temsilcileriyle Görüşülmeli - Son Dakika
İran: Anlaşma İçin Önce ABD Temsilcileriyle Görüşülmeli

İran: Anlaşma İçin Önce ABD Temsilcileriyle Görüşülmeli
11.04.2026 12:12
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, 'önce İsrail' diyenlerle anlaşma olmayacağını açıkladı.

İRAN Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, "İslamabad'da 'önce İsrail diyenlerin temsilcileriyle' karşılaşırsak hiçbir anlaşma sağlanmayacak" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, sanal medya hesabından Pakistan'da gerçekleştirilecek İran-ABD müzakereleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Arif, "Eğer İslamabad'da 'önce ABD diyenlerin temsilcileriyle' müzakere edersek dünya için faydalı bir anlaşmaya ulaşılması mümkün olabilir. Ancak 'önce İsrail diyenlerin temsilcileriyle' karşılaşırsak hiçbir anlaşma sağlanmayacak" ifadelerini kullandı.

Anlaşma sağlanamaması halinde ülkesinin savunmasını kararlı şekilde sürdüreceğini belirten Arif, bunun dünya için daha maliyetli bir durum olacağını söyledi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İran: Anlaşma İçin Önce ABD Temsilcileriyle Görüşülmeli - Son Dakika

SON DAKİKA: İran: Anlaşma İçin Önce ABD Temsilcileriyle Görüşülmeli - Son Dakika
