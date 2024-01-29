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İran, İsrail'in bomba planına karıştıkları iddiasıyla dört kişiyi idam etti - Son Dakika
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İran, İsrail'in bomba planına karıştıkları iddiasıyla dört kişiyi idam etti

İran, İsrail'in askeri teçhizat üreten bir fabrikaya bomba saldırısı düzenleme planlarına yardım etmekle suçlanan dört kişiyi idam etti. İran istihbaratı tarafından yaz aylarında gerçekleştirilecek olan saldırı önceden engellenmişti.

İran, İsrail\'in bomba planına karıştıkları iddiasıyla dört kişiyi idam etti
29.01.2024 - 14:42,  Güncelleme: 14:49
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İran, İsrail'in bomba planına karıştıkları iddiasıyla dört kişiyi idam etti. İsrail'in Mossad ajansının emriyle askeri teçhizat üreten bir fabrikaya saldırı planlayan bu kişiler, İran'ın kuzeyinden gizlice girmiş, ancak İran istihbaratı tarafından yaz aylarında gerçekleştirilecek olan saldırı önceden engellenmişti.

İran, İsrail'in askeri teçhizat üreten bir fabrikaya bomba saldırısı düzenleme planlarına yardım etmekle suçlanan dört kişiyi idam etti.İran, bu kişilerin bomba saldırısı planlayan Mossad ile bağlantıları olduğunu iddia etti.

İran devlet medyasına göre, ölüm cezaları Pazartesi günü Yüksek Mahkeme'nin itirazları reddettikten sonra infaz edildi. Dörtlü, İsrail'in Mossad ajansı tarafından emredilen bir bomba saldırısını planlamakla suçlanıyordu. Bu kişiler, İran'a Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgesinden yasa dışı olarak giriş yaparak, İsfahan şehrindeki Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler Lojistik için teçhizat üreten bir fabrikayı hedef almayı planlamışlardı. Operasyon, İran istihbaratı tarafından önlenmişti.

İran yargısının web sitesi Mizan Online, "Siyonist casus örgüt ile bağlantıları olan dört kişinin idam cezası bu sabah gerçekleştirildi" açıklamasını yaptı.

İran ve İsrail uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor. Şu anda İran'ın nükleer programı üzerinde bir anlaşmazlık yaşanıyor. İsrail, İran'ı Hamas ve Hizbullah gibi silahlı grupları desteklemekle suçluyor. İran ise İsrail'in İranlı yetkililer ve bilim adamlarına yönelik bir dizi cinayet gerçekleştirdiğini iddia ediyor; Tel Aviv ise bu iddiaları ne reddediyor ne de doğruluyor.

İran, Amnesty'ye göre, yıl içinde Çin dışında en çok kişiyi idam eden ülke konumunda ve genellikle bu işlemi asarak gerçekleştiriyor. Geçen Aralık ayında, Mossad'a bağlantılı oldukları iddia edilen üç erkek ve bir kadını idam etmişti.

İran, askeri teçhizat fabrikasına saldırı planlayan Mossad'a yardım eden dört kişiyi idam etti
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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İsrail, Mossad, İran, Hukuk, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, İsrail'in bomba planına karıştıkları iddiasıyla dört kişiyi idam etti - Son Dakika


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