İran, Chamran-1 Uydusunu Yörüngeye Gönderdi

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(ANKARA) - İran, Devrim Muhafızları tarafından inşa edilen yeni araştırma uydusu Chamran-1'i yörüngeye gönderdi.

İran devletine bağlı IRNA Haber Ajansı, Chamran-1 isimli yeni bir araştırma uydusunun bugün başarılı bir şekilde 550 kilometre yüksekliğe konuşlandırıldığını bildirdi. İran Elektronik Sanayii Uzay Grubu (SAIRAN) tarafından, Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü ve özel girişimci teknoloji şirketlerinin iş birliğiyle üretilen ve 60 kilogram ağırlığında olan uydunun yörünge manevra teknolojisine yönelik donanım ve yazılım sistemlerini test etmek üzere tasarlandığı belirtildi.

Batılı yetkililer İran'ın uzay teknolojisini balistik füze fırlatmak için kullanmaması konusunda uyarıyor

ABD'nin de dahil olduğu bazı Batı ülkeleri, İran'ın yörüngeye uydu fırlatma faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu savunmuş ve Tahran'a nükleer silah taşıma kapasitesine sahip balistik füzelerle ilgili hiçbir faaliyette bulunmaması çağrısında bulunmuştu. BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde faaliyetler sürdürdüğünü iddia eden İran, uydu ve roket fırlatmalarının sadece sivil ve savunma amaçlı olduğunu savunuyor.