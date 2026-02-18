İran Cumhurbaşkanı\'ndan Sert Açıklama

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Avrupa, ABD ve İsrail bağımsız bir ülke olmamızı istemiyor" dedi.

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Loristan eyaletinde girişimcilerle bir araya geldiğini duyurdu. Burada yaptığı konuşmada, el ele vererek tüm sorunları çözeceklerine inandıklarını belirten Pezeşkiyan, "Avrupa, ABD ve İsrail bağımsız bir ülke olmamızı istemiyor" ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, halka hizmet edebilmek içi çaba gösterdiklerini kaydederek, "Köklerini ortadan kaldıramadığımız sürece rantın, yolsuzluğun ve kaçakçılığın önüne geçemeyiz" açıklamasında bulundu.